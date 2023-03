«Party» bei Aston Martin: Krack lobt «enorme Energie»

Aston Martin erlebt nach zwei Podiumsplätzen in den ersten beiden Rennen derzeit einen Höhenflug. Mike Krack verrät zudem einen ungewöhnlichen Wendepunkt.

Platz drei in Bahrain, dazu Platz drei in Saudi-Arabien: Aston Martin erlebt vor allem mit Fernando Alonso derzeit einen unglaublichen Höhenflug in der Formel 1.

Es ist noch nicht lange her, als Teamchef Mike Krack immer wieder bedröppelt erklären musste, was denn diesmal gefehlt habe. Aston Martin schaffte mit Sebastian Vettel 2021 und 2022 nur den siebten Platz in der Konstrukteurswertung, jetzt liegt das Team auf Platz zwei der Gesamtwertung.

Jetzt muss Krack nicht mehr die Krise erklären, jetzt soll das Gefühl bei Aston Martin beschreiben: «Es ist unglaublich: Es ist unglaublich. Man kann es nicht glauben, wenn man es nicht selbst erlebt hat», sagte er.

«Es gibt einen enormen Schwung, eine enorme Energie im Team. Jeder gibt Vollgas. Manchmal muss man die Leute drängen, nach Hause zu fahren, um ihre Familien zu sehen«, erzählte er.

Das ganze Wochenende in Saudi-Arabien habe sich das Team alles angesehen, analysiert und versucht, sich zu verbessern, so der Teamchef, «es ist wirklich eine Freude, in diesem Team zu arbeiten».

Krack verrät auch, dass es 2022 einen besonderen Moment, eine Art Wendepunkt gab. Das war das Rennwochenende in Australien, als so ziemlich alles schieflief. «Es war ein sehr schwieriger Moment, aber es war auch der beste Moment für uns als Team», sagte Krack.

Krack weiter: «Wir saßen nach diesem Vorfall alle zusammen, und wie wir zusammengehalten haben... Es wäre leicht gewesen, auseinanderzufallen, aber wir haben wirklich zusammengehalten und beschlossen, dass wir uns aus dieser Situation herausarbeiten werden, und das war tatsächlich mein Highlight des letzten Jahres.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0