Hamilton zu Piquet-Strafe: «Das ist nicht akzeptabel»

Nelson Piquet ist für sein rassistisches Foul an Lewis Hamilton zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt worden. Hamilton sprach nun über das Urteil.

Lewis Hamilton begrüßt die Strafe für Nelson Piquet ausdrücklich. Der Brasilianer ist von einem Gericht in seiner Heimat für seine homophoben und rassistischen Äußerungen vom November 2021 zur Bezahlung einer Geldstrafe in Höhe von rund 950.000 Euro verdonnert worden.

Das Geld wird für den Kampf gegen Rassismus in der Gesellschaft und für die Gleichberechtigung der LBTQ+-Gemeinde eingesetzt.

«Damals habe ich mich dazu geäußert - ich bin immer noch der Meinung, dass wir Leuten, die voller Hass sind, keine Plattform geben sollten», sagte Hamilton vor dem Großen Preis von Australien.

«Ich möchte der brasilianischen Regierung Anerkennung zollen. Ich finde es toll, was sie getan haben, um jemanden zur Verantwortung zu ziehen und den Leuten zu zeigen, dass so etwas nicht toleriert wird», so Hamilton weiter.

Hamilton, der im vergangenen Jahr zum Ehrenbürger Brasiliens ernannt wurde, fügte hinzu, dass Rassismus und Homophobie nicht akzeptabel seien und haben in der Gesellschaft keinen Platz hätten: «Ich finde es toll, dass sie [die brasilianische Regierung] gezeigt hat, dass sie für etwas steht. Ich wünschte, mehr Regierungen würden das tun. Davon kann man eine Menge lernen.»

Was war passiert? In einem Podcast hatte Piquet den Engländer Lewis Hamilton als «Neguinho» bezeichnet. Eine Passage des Interviews kam zudem später an die Öffentlichkeit, in der Piquet Hamilton in homophobem Kontext beleidigte.

Von der Formel 1 wurde Piquet zur persona non grata erklärt. Lewis Hamilton selber sagte damals: «Es geht um mehr als Sprache. Diese veralteten Einstellungen müssen sich ändern. Ich war mein ganzes Leben lang umgeben von solchen Einstellungen. Wir haben noch viel Zeit zum Lernen. Aber die Zeit ist gekommen, um zu agieren.»

Piquet bat später um Entschuldigung und rechtfertigte seine Wortwahl auch damit, dass der Begriff im Portugiesischen «historisch» als Synonym für «Kerl» oder «Person» verwendet werde. Er habe Hamilton nie beleidigen wollen.

