Lewis Hamilton (Mercedes/13.): «So lernst du nichts»

​Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton spricht nach dem zweiten Training in Australien über einen Holzweg in Sachen Abstimmung und über bescheidene Ziele für den Melbourne-GP.

Der 103-fache GP-Sieger Lewis Hamilton hat in Australien sehr offen über seine Probleme gesprochen, und die sind nach dem ersten Trainingstag auf dem Albert Park Circuit nicht kleiner geworden.

Rekord-Champion Hamilton zeigte im ersten Training «down under» einen Hoffnungsschimmer, mit der zweitschnellsten Rundenzeit hinter Weltmeister Max Verstappen, aber dieser Speed löste sich in den zweiten 60 Trainingsminuten in Luft auf, zudem begann es im Training zu regnen.

Der 38-jährige Engländer über seinen Tag: «Im ersten Training lief es gut, im zweiten weniger. Das Auto fühlt sich an so wie in Bahrain und Saudi-Arabien, da kann ich keinen Unterschied erkennen.»

«Wir haben vom ersten zum zweiten Training die Abstimmung verändert. Das hat nicht funktioniert. Das müssen wir am Samstag anders machen.»

«Dann begann es zu regnen, und so lernst zu nichts – diese Mischverhältnisse bringen dich in Sachen Set-up nicht weiter, zumal das Wetter am Samstag und Sonntag freundlicher sein sollte.»



«Im ersten Training gab es ein paar haarige Momente, mit Autos, die total langsam auf der Ideallinie herumgondelten. Ich hoffe, da wird am Samstag mehr aufgepasst.»



Was erwartet Lewis Hamilton vom Abschlusstraining? «Die Autos von Red Bull Racing sind vorne weg. Was uns angeht, so werden wir im Bereich um Platz 5 liegen – also ungefähr so wie immer.»





