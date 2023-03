Fernando Alonso: «Bestzeit hat nichts zu sagen»

​Aston Martin-Star Fernando Alonso hat das zweite freie Training zum Grossen Preis von Australien als Schnellster abgeschlossen. Aber der Spanier spielt das herunter: «Wir haben noch Einiges zu tun.»

Der Engländer Jenson Button, Formel-1-Champion des Jahres 2009, sagt über Fernando Alonso und Aston Martin: «Kein Auto liegt in den mittelschnellen Kurven hier so gut wie der grüne Renner von Fernando. Über die Qualitäten von Alonso müssen wir uns ohnehin nicht unterhalten. Ich glaube, Alonso hat auch in Australien gute Chancen auf ein Spitzenergebnis.»

Der Spanier selber sagt nach seiner Bestzeit im zweiten freien Training auf dem Albert Park Circuit: «Die Bestzeit hat nichts zu sagen. Im Grunde war es wegen des einsetzenden Regens ja nur ein 20-minütiges Training.»

«Am Morgen haben wir einige neue Teile ausprobiert und in Ruhe unser Programm durchgearbeitet. Dann haben wir uns auf die Arbeit mit den Reifen und die Abstimmung konzentriert.»

«Bislang verhält sich der Wagen gut. Ich hatte keine Probleme auf nasser Bahn, aber trockene Verhältnisse sind mir lieber, weil sie einfach berechenbarer sind und weil von Bahrain und Saudi-Arabien genau wissen, wie sich der Wagen auf trockener Bahn verhält.»



«Wir haben in Sachen Abstimmugn noch Einiges zu tun, denn wir konnten wegen des Regens zu wenig über das Verhalten der Reifen im Dauerlauf lernen. Aber ich glaube, wir sind schon jetzt gut vorbereitet auf alle Verhältnisse, die wir hier antreffen könnten.»





2. Training, Australien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,887 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,332

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,502

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,672

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,695

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,725

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,176

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20, 194

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,206

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,220

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,312

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,323

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,380

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,470

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,579

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:20,600

18. Alex Albon (T), Williams, 1:21,182

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,266

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit





1. Training, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,790 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,223

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,293

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,317

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,378

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,505

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,536

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,646

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,699

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,766

11. Alex Albon (T), Williams, 1:19,766

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,777

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:19,806

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:19,933

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:20,074

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,175

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,399

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,419

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,569

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,147