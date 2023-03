Charles Leclerc (Ferrari/2.): Nicht der gleiche Speed

​Wie stark kann Ferrari in Australien auftreten? Auch für den fünffachen GP-Sieger Charles Leclerc ist dies nach dem ersten Trainingstag auf dem Albert Park Circuit von Melbourne unklar.

Nach der Klatsche für Ferrari in Saudi-Arabien, wo Carlos Sainz und Charles Leclerc von Reifenproblemen genervt wurden, nun also Australien: Ferrari experimentierte im ersten Training mit der Abstimmung der Rennwagen und probierte alle drei Reifenmischungen aus (hart, mittelhart, weich).

Im zweiten Training kamen die Intermeidate-Walzen für Mischverhältnisse hinzu, denn es hatte zu regnen begonnen.

Mit weichen Pirelli-Reifen lagen der Monegasse Leclerc und der Spanier Sainz im vorderen Mittelfeld, aber die Fortschritte wurden von zwei roten Flaggen behindert (Probleme der Rennleitung mit der GPS-Erkennung, dann blieb Williams-Fahrer Logan Sargeant stehen).

Im zweiten Training drehten Leclerc und Sainz auf nasser Bahn nur wenige Runden, um ein Gefühl für den Wagen bei solchen Verhältnissen zu erhalten, dann kamen die Fahrer an die Box zurück – Weiterfahrt sinnlos, denn am Samstag und am Sonntag wird es mit grösster Wahrscheinlichkeit trocken bleiben.

Charles Leclerc sagt nach seiner zweitbesten Trainingszeit: «Wir hatten im ersten Training die Möglichkeit, verschiedene Richtungen der Abstimmung auszuloten, wir haben unsere Zeit sehr gut nutzen können.»



«Das bedeutet nicht automatisch, dass wir den gleichen Speed wie unsere Gegner haben werden, denn aus meiner Sicht liegen wir noch immer dahinter.»





2. Training, Australien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,887 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,332

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,502

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,672

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,695

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,725

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,176

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20, 194

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,206

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,220

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,312

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,323

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,380

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,470

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,579

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:20,600

18. Alex Albon (T), Williams, 1:21,182

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,266

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit





1. Training, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,790 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,223

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,293

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,317

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,378

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,505

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,536

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,646

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,699

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,766

11. Alex Albon (T), Williams, 1:19,766

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,777

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:19,806

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:19,933

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:20,074

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,175

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,399

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,419

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,569

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,147