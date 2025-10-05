Marquez abgeräumt: Abtransport mit Schlüsselbeinbruch

Eine Woche nach seinem siebten MotoGP-Titel endete das Wochenende für Marc Marquez in Mandalika nach einem Crash mit Marco Bezzecchi schmerzhaft. Verdacht auf eine Fraktur in der rechten Schulter.

Nur sieben Tage nach seinem siebten MotoGP-Titel musste Marc Marquez in Indonesien einen herben Rückschlag verkraften. Auf dem Pertamina Mandalika Circuit war das Rennen für den Spanier nach wenigen Kurven beendet –ausgelöst durch ein übermotiviertes Manöver von Polesetter Marco Bezzechi.

Bereits im zweiten Sektor der ersten Runde versuchte der abermals schlecht vom ersten Startplatz aus weggekommene Italiener ein überhastetes Überholmanöver, bei dem er das Heck von Marquez’ Ducati touchierte. Beide Fahrer stürzten, wobei sich Marquez mehrfach im Kiesbett überschlug und zunächst benommen sitzen blieb. Diese Szenen weckten Erinnerungen an seinen folgenschweren Unfall 2020 in Jerez.

Nach einigen Sekunden konnte der 32-Jährige selbstständig aufstehen, hielt sich aber den rechten Arm. Nach einem Wortwechsel am Streckenrand mit Bezzecchi begab er sich ins Medical Centre. Dort wurde zunächst eine «kleine Fraktur» des rechten Schlüsselbeins vermutet, die in Madrid per CT bestätigt oder ausgeschlossen werden sollte.

Für Marquez war es ein bitteres Ende eines schwierigen Wochenendes. Nach Platz 7 im Sprint – trotz einer Long-Lap-Penalty, sollte im Rennen mehr möglich sein. Aber: «Es war kein guter Weg, den Titel zu feiern. Im Warm-up fühlte ich mich richtig wohl, wir haben einen Schritt gemacht. Aber dann war nach fünf, sechs Kurven alles vorbei», erzählte Marc Marquez geknickt über das Rennen, nachdem er das Medical Centre verlassen hatte.

«Ich bin traurig, weil ich mich am rechten Schlüsselbein verletzt habe. Aber das war ein Rennunfall. Marco kam direkt zu mir und hat sich entschuldigt. Sowas passiert – mal trifft es mich, mal einen anderen. Niemand macht das absichtlich.»

Der Blick des Ducati-Piloten richtet sich nun auf die kommende Untersuchung in Madrid: «Wir versuchen, so schnell wie möglich nach Spanien zu fliegen, um mit den Ärzten genau zu verstehen, was ich habe. Dann schauen wir, wie schnell ich zurückkommen kann – aber natürlich im Rahmen der Genesung.» Hinter dem Start in Philipp Island steht ein großes Fragezeichen.

Sportlich hat der Sturz keine Folgen mehr – den WM-Titel sicherte sich der Spanier in Motegi. Im Hinblick auf weitere sportliche Rekorde hat die Saison einen Dämpfer erlitten.