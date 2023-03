Sprint-GP-Wochenende Baku mit zwei Qualifyings!

​Wieder einmal doktert die Formel 1 am Quali-Format herum. Schon am ersten Sprint-Wochenende 2023 in Aserbaidschan wird es wohl zwei Qualifyings geben, eines für den Sprint, eines für den Grand Prix.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hatte angekündigt: «Wir suchen nach Mitteln und Wegen, um die freien Trainings aufzuwerten.» Was den Ablauf eines Sprint-GP-Wochenendes angeht, so ist die Lösung gefunden – es wird zwei Qualifikationen geben!

Und das geht gemäss Domenicali so: «Klar werden wir auch weiterhin den Teams die Möglichkeit zum Trainieren geben, zumal sie mit dem modernen Reglement ja innerhalb der Saison keine Testfahrten machen können, von der Arbeit für Pirelli mal abgesehen.»

«In Baku möchten wir so vorgehen: Freies Training am Freitag, dann ein Qualifying, welches die Reihenfolge für den Grand Prix vom Sonntag vorgibt. Am Samstag würden wir eine zweite Quali fahren, die gibt die Reihenfolge vor, wie am Samstagnachmittag im Sprint gestartet wird.»

Das bisherige Sprint-Format: Freies Training am Freitag, dann Quali für den Sprint. Am Samstag ein etwas isoliertes zweites freies Training (was Domenicali ein Dorn im Auge ist), und das Ergebnis im Sprint gab die Aufstellung für den Grand Prix vor.

Noch muss die Änderung die üblichen Entscheidungs-Gremien der Formel 1 durchlaufen, also Formel-1-Kommission und FIA-Weltrat, dann könnte Ende April so in Baku gefahren werden.



Sky-Experte Timo Glock in Melbourne: «Dieser Feinschliff am Sprint-Wochenende ist ein guter Ansatz, weil dieses zweite freie Training am Samstag für die Tonne war.»





2. Training, Australien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,887 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,332

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,502

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,672

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,695

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,725

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,176

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20, 194

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,206

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,220

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,312

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,323

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,380

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,470

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,579

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:20,600

18. Alex Albon (T), Williams, 1:21,182

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,266

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit





1. Training, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,790 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,223

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,293

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,317

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,378

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,505

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,536

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,646

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,699

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,766

11. Alex Albon (T), Williams, 1:19,766

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,777

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:19,806

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:19,933

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:20,074

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,175

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,399

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,419

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,569

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,147