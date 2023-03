Dr. Helmut Marko in Sorge: «Alonso ist sehr schnell»

​Auch in Australien zeigt Fernando Alonso im Rennwagen von Aston Martin eindrucksvollen Speed. Red Bull-Motorsportberater rechnet mit einer bärenstarken Leistung des Spaniers, «aber wir können noch zulegen».

Klar ist die Bestzeit von Fernando Alonso im zweiten Training entzückend für Aston Martin-Fans und Anhänger des zweifachen Formel-1-Champions. Aber abgesehen von Statistikern interessiert nach einem GP-Wochenenden keinen mehr, was in den freien Trainings los war.

Viel aussagekräftiger ist da, was Weltmeister Jenson Button über seinen früheren McLaren-Stallgefährten zu sagen hat: «Von allen Autos lag heute der Aston Martin am besten. Ich bin sicher, dass Fernando auch in Australien ein Spitzenergebnis herausfahren kann.»

Nach zwei dritten Rängen des Asturiers in Bahrain und Saudi-Arabien ist die Konkurrenz gewarnt, das schliesst Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko mit ein.

Der 79-jährige Grazer sagt zu den ersten Trainings auf dem Albert Park Circuit von Melbourne gegenüber unseren Kollegen von Sky: «Was die Abstimmung angeht, so waren wir zwar schnell, aber das Auto war zu nervös, vor allem bei Verstappen. Max braucht mehr Abtrieb. Das konservativere Set-up bei Pérez ist hier wohl der bessere Weg.»

Der Le Mans-Sieger von 1971 erwartet eine starke Konkurrenz: «Fernando Alonso ist schon sehr schnell. Aber wir können noch zulegen.»





