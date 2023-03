Neue FIA-Regel: Christian Horner ist fassungslos

​SPEEDWEEK.com hatte gestern darüber berichtet – die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA wollen keine zaunkletternden Mechaniker mehr sehen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist baff.

Die Änderung war gewissermassen im Kleingedruckten versteckt: Formel-1-Rennleiter Niels Wittich hat in seinen Notizen fürs GP-Wochenende geschrieben: «Es ist verboten, auf den Zaun in der Boxengasse zu klettern.» Wittich stützt sich auf das Reglement mit dem Passus, wonach sich Mechaniker nur dann in der Boxengasse aufhalten dürfen, «wenn sie unmittelbar danach am Rennwagen tätig sind».

Dabei gehörten diese Bilder zu einem Formel-1-Rennen fast so wie die Champagner-Feier auf dem Siegerpodest oder das Überreichen von Pokalen: Wenn die Mechaniker des Grand-Prix-Siegers über die Boxengasse zum Zaun stürmen, der Gasse von Strecke trennt, einige Schrauber jeweils diesen Zaun hochklettern, und dann wird der heranschiessende Fahrer nicht nur von der fallenden karierten Flagge gegrüsst, sondern auch von seiner jubelnden Mannschaft.

Was das Zaunklettern angeht, so schreibt Wittich, dass Verstösse den zuständigen Rennkommissaren gemeldet würden. Es ist wahrscheinlich, dass ein fehlbares Team eine Geldstrafe erhalten würde. Die FIA will mit dieser Verschärfung des Reglements vermeiden, dass eines Tages ein Mechaniker auf die Bahn fällt.

Die Teamchefs wie Christian Horner von Red Bull Racing sind fassungslos. Der Engländer sagt: «Ich wurde davon komplett überrascht. Natürlich nehmen wir das Thema Sicherheit sehr ernst. Aber es gehört sicher zu den schönsten Momenten eines GP-Wochenendes, wenn der siegreiche Fahrer von seiner jubelnden Mannschaft in Empfang genommen wird.»

«Ich habe in der Formel 1 mit Red Bull Racing 94 Grands Prix gewinnen dürfen, und kein einziges Mal ist bei einer solchen Feier etwas passiert. Aber Regel ist Regel.»



McLaren-CEO Zak Brown ergänzt: «In all meinen Jahren Motorsport habe ich noch nie gehört, dass sich jemand bei einer solchen Feier verletzt hat. Aber natürlich werden wir uns dem Reglement beugen.»



Aston Martin-Teamchef Mike Krack fügt augenzwinkernd hinzu: «Wieso das ausgerechnet an diesem Wochenende hier in Melbourne umgesetzt wird, ist merkwürdig. Denn wir haben hier gar keinen Zaun, sondern eine Glaswand. Das wäre das Klettern ohnhin ein wenig schwierig.»





2. Training, Australien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,887 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,332

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,502

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,672

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,695

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,725

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,176

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20, 194

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,206

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,220

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,312

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,323

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,380

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,470

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,579

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:20,600

18. Alex Albon (T), Williams, 1:21,182

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,266

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit





1. Training, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,790 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,223

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,293

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,317

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,378

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,505

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,536

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,646

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,699

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,766

11. Alex Albon (T), Williams, 1:19,766

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,777

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:19,806

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:19,933

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:20,074

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,175

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,399

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,419

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,569

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,147