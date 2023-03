Hohn von Fernando Alonso: «Lewis Hamilton wird alt»

​Aston Martin-Star Fernando Alonso musste grinsen, als er Lewis Hamilton sagen hörte, Red Bull Racing habe das schnellste Rennauto, das er je gesehen habe. «Lewis hat ein kurzes Gedächtnis, er wird alt.»

Red Bull Racing hat in den ersten zwei Rennen der GP-Saison 2023 Doppelsiege gefeiert, mit Max Verstappen vor Sergio Pérez in Bahrain und dem Mexikaner vor dem Niederländer in Saudi-Arabien. Angesichts des stattlichen Vorsprungs von RBR sagte daraufhin Lewis Hamilton, der Wagen von Max und «Checo» sei «das schnellste Rennauto, das ich je gesehen habe», mit einer deutlicheren Dominanz als früher Mercedes.

Da kann Aston Martin-Star Fernando Alonso nur müde lächeln. Der zweifache Formel-1-Weltmeister, Sportwagen-Champion und 32-fache GP-Sieger sagt gegenüber meinem Kollegen Fréderic Ferret von der französischen Sport-Tageszeitung L’Équipe: «Mit dieser Einschätzung von Lewis bin ich überhaupt nicht einverstanden.»

Der Asturier kann sich eine Nadelspitze nicht verkneifen: «In Saudi-Arabien kam ich zwanzig Sekunden hinter Checo und Max ins Ziel. Lewis und Nico Rosberg waren 2014 und 2015 hingegen bis zu einer Minute vor dem Test der Welt im Ziel. Lewis leidet wohl an kurzem Gedächtnis, er wird wohl alt.»

Und wo sich Alonso schon mal warmgeredet hat: «Mit einem normalen Rennwagen zeigen sich seine Schwächen. Zuvor war er alleine auf weiter Flur unterwegs, oder sein einziger Gegner war der eigene Stallgefährte. Und nun? Der Mann mit den meisten Pole-Positions liegt im Quali-Duell gegen George Russell mit 0:2 hinten. Das zeigt doch am deutlichsten, wie wichtig der Rennwagen ist.»





2. Training, Australien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,887 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,332

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,502

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,672

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,695

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,725

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,176

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20, 194

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,206

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,220

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,312

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,323

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,380

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,470

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,579

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:20,600

18. Alex Albon (T), Williams, 1:21,182

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,266

20. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit





1. Training, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,790 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,223

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,293

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,317

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,378

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,505

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,536

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,646

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,699

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,766

11. Alex Albon (T), Williams, 1:19,766

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,777

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:19,806

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:19,933

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:20,074

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,175

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,399

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,419

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,569

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,147