Lewis Hamilton (3.) über Nico Hülkenberg: Verwirrend

​Vor grandioser Kulisse mit 120.000 Fans im Albert-Park erzielt Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton die drittbeste Zeit. Der siebenfache Weltmeister ärgert sich, dass er von Nico Hülkenberg aufgehalten wurde.

Langes Gesicht bei Lewis Hamilton nach dem Qualifying zum Grossen Preis von Australien, denn der Rekord-Champion wusste, da war mehr drin. Er musste sich zum drittten Mal 2023 in der Quali seinem jungen Stallgefährten Russell geschlagen geben, aber Mercedes wird stärker – Rang 2 (Russell), Rang 3 (Hamilton).

Der 103-fache GP-Sieger Hamilton sagt: «Uns mangelt es noch immer an Abtrieb, aber heute hat alles gepasst. Es ist verblüffend, dass wir hier auf den Rängen 2 und 3 auftauchen.»

«Zwischendurch war ich kurz Erster, das hat sich komplett unwirklich angefühlt. Aber das dauerte nur ein paar Sekunden, dann lag Max wieder vorne.»

Was ist für Mercedes am Sonntag drin? Lewis: «Schwer zu sagen, denn im Training habe ich noch nicht mal einen vernünftigen Dauerlauf gemacht. Unter normalen Umständen wird Verstappen wegziehen. Ich halte ihr Auto für eine Viertelsekunde bis zu einer halben Sekunde pro Runde schneller.»

«Aber letztlich weisst du nie, was passieren wird, Vieles wird vom Verhalten der Reifen abhängen, von der Rennstrategie, von möglichen Zwischenfällen.»



«Es war sehr schwierig, die Reifen hier zum Arbeiten zu bringen. Zu Beginn meiner zweiten schnellen Runde wurde ich von Nico Hülkenberg aufgehalten, ich fand es verwirrend, was er da vor mir treibt. Das war natürlich nicht die beste Art und Weise, in eine schnelle Runde zu gehen. Aber böse bin ich ihm deswegen nicht. So etwas kann in einer Quali schon mal passieren.»





Qualifying, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,732 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,968

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,104

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,139

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,270

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,308

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,369

08. Alex Albon (T), Williams, 1:17,609

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,675

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,735

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,768

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,099

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,119

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,129

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:18,335

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,517

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,540

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,714

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit