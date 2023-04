George Russell (2.), woher kommt Speed von Mercedes?

​Mercedes-Pilot George Russell fährt im Qualifying zum Traditions-GP von Australien in die erste Startreihe, zweitschnellste Zeit hinter Max Verstappen. Der Engländer: «Das hätte ich mir nicht träumen lassen.»

Startplatz 2 für GP-Sieger George Russell beim Abschlusstraining zum Grand Prix von Australien. Im Albert-Park von Melbourne sagt der Brite über seine Leistung: «Schon witzig, wie sich die Wahrnehmung verschiebt. Noch vor kurzem hätte ich mir nicht träumen lassen, mein Auto in die erste Startreihe stellen zu können, und nun wurmt es mir schon fast ein wenig, dass ich so knapp die Pole von Max verpasst habe.»

Mercedes mit Russell auf P2, mit Lewis Hamilton auf P3 – was ist denn jetzt los? Woher kommt dieser Speed? Der 25-jährige Russell sagt: «Ganz ehrlich, auch ich bin überrascht. Ich kann mir das nur durch zwei Gründe erklären. Erstens lernen wir unser Auto immer besser kennen und machen daher auch ohne neue Teile Fortschritte. Und zweitens haben wir es geschafft, die Reifen zum Arbeiten zu bringen.»

«Aber nochmals: Auch ich bin verblüfft. Wir hatten in diesem Jahr Trainings, da lagen wir um eine Sekunde hinten, jetzt ist es auf einmal nur eine Viertelsekunde, scheinbar aus dem Nichts.»

«Das alles ändert nichts daran, dass es dem Wagen weiterhin an Abtrieb mangelt. Aber wenn eine Leistung so wie heute möglich ist und ich daran denke, welche Verbesserungen alle aufgegleist sind, dann dürfen wir uns alle auf den weiteren Verlauf der Saison freuen.»



Was hat sich Russell fürs Rennen vorgenommen? «Nun, wir hauen voll rein! Da ich weiss, dass Max im Grand Prix einen höheren Rhythmus anschlagen kann, ist meine beste Chance mal der Start. Überholen ist hier nicht so einfach, also könnte ich Verstappen gleich mal ein wenig ärgern, indem ich in Führung gehe. Sein Auto hat eine atemberaubende Top-Speed, ich würde ihn wohl auf Dauer nicht halten können, aber ich packe jede Gelegenheit, die sich mir bietet.»



«Die Reifen werden auch im Rennen die Hauptrolle spielen. Wenn du es schaffst, sie in den besten Wirkungsbereich zu bringen, dann kannst du gemessen an der Konkurrenz erstaunliche Schritte machen. Das Reifen-Management im Grand Prix wird entscheidend sein.»





Qualifying, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,732 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,968

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,104

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,139

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,270

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,308

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,369

08. Alex Albon (T), Williams, 1:17,609

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,675

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,735

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,768

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,099

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,119

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,129

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:18,335

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,517

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,540

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,714

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit

