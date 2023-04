Schock für Ferrari-Fans: Leclerc in Melbourne out!

​So hatten sich das die Fans von Ferrari bei diesem Grossen Preis von Australien gewiss nicht vorgestellt: Charles Leclerc ist auf dem Albert Park Circuit von Melbourne schon in der ersten Runde ausgeschieden!

Riesen-Enttäuschung für die Anhänger von Charles Leclerc: Der Ferrari-Fahrer hat vorzeitig Feierabend, weil er in Runde 1 des Australien-GP auf dem Albert Park Circuit von Melbourne von Aston Martin-Fahrer angestubst worden ist.

Leclerc fand sich im Kiesbett wieder, aus. Somit zweiter Ausfall im dritten Rennen für den Monegassen. Safety-Car!

Bilder zeigten: In Kurve 3 stach Fernando Alonso an die Innenseite, Leclerc versuchte sich auf der Aussenseite, im Sandwich der beiden war Lance Stroll, dem der Platz ausging.



Die Rennleitung befand: Keine Strafe notwendig.



Das Rennen begann mit einem mässigen Start von Max Verstappen, der offenbar Mühe mit Reifentemperaturen hatte. Dann quetschte sich auch Hamilton an Verstappen vorbei, damit zwei Mercedes vorne in der frühen Phase dieses Rennens.



In Runde 4 wurde der Grand Prix wieder freigegeben.