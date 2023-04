Lewis Hamilton (Mercedes): «Ich habe nicht geblufft»

​Mercedes-Star Lewis Hamilton hat beim Traditions-GP von Australien den zweiten Platz erobert. Der siebenfache Weltmeister sagt über sein Rennen: «So ein Ergebnis hätte ich nie erwartet.»

Platz 2 für den 38-jährigen Engländer Lewis Hamilton beim Grossen Preis von Australien vor 131.134 Zuschauern im Albert-Park von Melbourne. Der Brite ist hin und weg.

«Das war ein Mega-Job der ganzen Mannschaft. Es tut mir nur leid, dass George nicht ins Ziel gekommen ist. Normalerweise ist die Standfestigkeit eine unserer Stärken.»

Hamilton hat seinen 192. Podestplatz erobert in der Königsklasse, we durfte in Melbourne zum zehnten Mal aufs Siegerpodest. Lewis sagt: «Ganz ehrlich, das hätte ich nicht erwartet! Das war ein verrücktes Rennen, und einmal mehr hat sich gezeigt – diese Rennstrecke erzeugt die durchgeknalltesten Grands Prix.»

Lewis Hamilton also Zweiter. Reden wir hier vom gleichen Hamilton, der gesagt hatte, er spüre sein Auto nicht? Lewis: «Das ist noch immer so, ich fahre nach Instinkt und so gut es geht. Ich versuche in jedem WM-Lauf, das Beste herauszuholen, und das war heute Rang 2.»

«Mir war klar, dass unser Tempo gegen Red Bull Racing und Max nicht reichen würde, aber ich hätte so ein Ergebnis gegen Aston Martin nicht erwartet.»



Hamilton auch mit Reifen im Ziel, von welchem er im Grand Prix mehrfach sagte, er glaube nicht, dass sie bis ins Ziel halten würden. War das ein Bluff vom Engländer? «Nein, ich habe wirklich daran gezweifelt», beteuert Hamilton. «Zunächst musste ich mich gegen Max wehren, später gegen Fernando, und ich hatte Zweifel, dass ich bei diesem Tempo die Walzen am Leben erhalten kann. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Meine Worte waren ehrlich gemeint.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1