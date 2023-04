Nico Hülkenberg: Das sagt er zum Haas-Protest

Nico Hülkenberg war einer der GP-Piloten, die durch die letzte rote Flagge das Nachsehen hatten. Obwohl er deshalb Siebter statt Vierter wurde, fiel die Rennbilanz des Deutschen gut aus.

Nach dem dritten und letzten stehenden Start in Melbourne fand sich Nico Hülkenberg auf der vierten Position wieder. Doch weil beim Restart viel Schrott produziert wurde, brach die Rennleitung den Australien-GP gleich wieder ab. Und weil noch nicht alle Piloten den ersten Sektor abgeschlossen hatten, wurde die letzte Runde hinter dem Safety-Car in der Reihenfolge gefahren, in der die GP-Stars zuvor auf der Startaufstellung standen.

Für Hülkenberg bedeutete dies: Er musste sich mit dem siebten Platz begnügen. Dennoch war er zufrieden mit der Punkteausbeute. «Natürlich hätte es mehr sein können, aber das Rennen war etwas wild und zeitweise auch chaotisch. Wir müssen uns nun anschauen, wie sich alles ereignet hat, denn es passierte sehr viel.»

«Ich kam beim dritten stehenden Start auf den weichen Reifen sehr gut weg und schaffte es bis auf den vierten Platz nach vorne, doch leider gab es einige Zwischenfälle und das Rennen wurde wieder abgebrochen», schilderte der 35-jährige Haas-Pilot, dessen Team gegen das provisorische Rennergebnis Protest einlegte.

«Das überlasse ich den Teammanagern und dem Teamchef», winkte Hülkenberg ab, als er darauf angesprochen wurde. Und er erklärte: «Es geht da offensichtlich darum, wie die Regeln ausgelegt werden. Und es stellte sich sicherlich die Frage, warum es so lange dauerte, bis die Restart-Reihenfolge feststand. Das war meiner Ansicht nach nicht ideal.»

Der Deutsche betonte zudem: «Wir haben viel Positives, aus dem wir lernen können und ich habe das Gefühl, dass noch viel Gutes passieren wird. Ich fühle mich gut, habe eine gute Einstellung und geniesse die Arbeit mit dem Team am Auto. Wir haben einen guten Schwung, den wir in die nächsten Rennen mitnehmen müssen.»

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:32:37,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1