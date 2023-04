Charles Leclerc zu Lance Stroll: «Nicht sein Fehler»

Ferrari-Star Charles Leclerc erlebte im Albert Park von Melbourne ein Rennen zum Vergessen. Der dritte GP des Jahres war für den 25-jährigen Monegassen bereits nach wenigen Metern gelaufen.

Acht Fahrer fielen im dritten Saisonlauf der Formel 1 in diesem Jahr aus, und der Erste, für den der GP in Melbourne vorbei war, war Charles Leclerc. Der Monegasse kam in Kurve 3 Lance Strolls Aston Martin zu nahe, beim Versuch, den Kanadier zu überholen. Der Ferrari-Star landete im Kiesbett und musste damit einen frühen Ausfall hinnehmen.

Die Regelhüter kamen zum Schluss, dass es sich um einen normalen Rennzwischenfall handelte und verzichteten darauf, eine Strafe auszusprechen. Leclerc erklärte nach dem bitteren Aus: «Ich habe den Frust vom Qualifying hinter mich gelassen, weil ich wusste, dass uns ein langes Rennen erwartet.»

«Ich habe mir die On-Board-Aufnahmen angeschaut und man kann sehen, dass ich in der ersten sehr vorsichtig blieb. In der dritten Kurve bot sich dann in der Bremszone eine Lücke auf der Aussenseite», schilderte der 25-Jährige aus Monte Carlo.

Und Leclerc erklärte: «Aber Fernando Alonso musste härter bremsen wegen der Autos vor ihm. Und das führte dazu, dass Lance Stroll sein Auto zwischen meinem und Alonso steuerte. Es war nicht sein Fehler, es war wohl mehr ein Rennzwischenfall.»

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:32:37,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1