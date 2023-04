Fernando Alonso und Andrea Schlager: Trennung!

Fernando Alonso und ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager haben ihre Beziehung beendet. Das verkündete das Ex-Traumpaar nach dem Australien-GP auf Instagram.

Rund ein Jahr war das Traumpaar der Formel 1 zusammen, jetzt haben Fernando Alonso und Andrea Schlager ihre Trennung verkündet.

«Wir wollten euch sagen, dass unsere Beziehung als Paar zu Ende ist», verkündeten beide nach dem Australien-GP in ihren Instagram-Stories, dazu stellten sie ein Bild, das sie gemeinsam mit dem Meer im Hintergrund zeigt.

In Melbourne war Schlager am vergangenen Wochenende als ServusTV-Moderatorin im Einsatz, Alonso fuhr beim dritten Saisonrennen zum dritten Mal in diesem Jahr auf den dritten Platz. Beide warteten das Rennwochenende noch ab, ehe sie ihre Statements mit ihren Fans teilten.

«Wir hatten das Glück, gemeinsam eine fantastische Zeit verbracht zu haben, und das wird auch weiterhin so bleiben, aber in einer anderen Form. Wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir auf und neben der Strecke gemeinsam an verschiedenen Projekten gearbeitet, und das werden wir auch weiterhin tun, mit tiefer Liebe und voller Respekt füreinander», schrieben beide.

«Wir fanden es angemessen, das mit euch zu teilen, weil ihr uns alle so unterstützt habt. Danke dafür. Liebe, Fer & Andrea», hieß es weiter.

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:32:37,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1