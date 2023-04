Hülkenbergs Horrorszenario: «Hektisch geschrien»

Nico Hülkenberg hat als Siebter seine ersten Punkte mit Haas eingefahren. In dem turbulenten Australien-Rennen hatte er aber einen heftigen Schreck-Moment zu überstehen.

Nico Hülkenberg war hochzufrieden. Sechs Punkte hat der Deutsche beim Australien-GP eingefahren, dabei lieferte er eine blitzsaubere Leistung ab. Nach drei bislang starken Qualifyings in diesem Jahr konnte er erstmals auch im Rennen glänzen.

Der Emmericher strahlte nach dem Rennen, musste aber auch erst einmal einen Schreckmoment verarbeiten.

Denn Williams-Pilot Alex Albon hatte im ersten Rennabschnitt nach einem Crash in einem der schnellen Bögen das Auto verloren, das langsam wieder auf die Strecke zurückrollte, ehe Albon auf die Bremse trat. Kieselsteine und Staub sorgten für eine gefährliche Situation, in die Hülkenberg und andere reinrasten.

«Es ist das Horrorszenario eines Rennfahrers: Du kommst in eine blinde Kurve und es steht ein Auto auf der Strecke und du siehst ihn nicht mal vor lauter Staub und Kies. Und wir sind brutal schnell da, 250 irgendwas. Das hätte richtig übel ausgehen können, zum Glück ist nichts passiert», sagte Hülkenberg.

Der Deutsche weiter: «Ich kann euch wirklich sagen, da war kurzzeitig ein ‚Code Brown‘ bei mir. Ich habe auch in dem Moment hektisch in den Funk geschrien, weil mein Puls in die Höhe geschossen ist.»

Mehr Spaß machte da das Duell mit Lando Norris, das er jedoch verlor. «Es hat Spaß gemacht, aber wenn du am Ende den Kürzeren ziehst, dann ist es immer ein bisschen nervig. Aber nach drei Jahren im dritten Rennen wieder Wheel-to-Wheel-Action zu haben, ist gut und macht Spaß. Insgesamt bin ich zufrieden.»

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:32:37,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1