«Unbegreiflich»: Jede Menge Kritik nach Chaos-GP

Der Australien-GP wurde vor allem in der Schlussphase wild und chaotisch. Die Geschehnisse bestimmten am Tag danach dann auch die medialen Schlagzeilen.

Die Medien hielten sich am Tag nach dem Australien-GP, der am Ende chaotisch war, mit teilweise schwer nachvollziehbaren Entscheidungen, mit Kritik nicht zurück.

«Die Piloten revoltieren gegen die Formel 1 des Chaos. Drei rote Flaggen bei einem einzigen Grand Prix sind etwas Unerhörtes. Abseits jeglicher Vernunft hat Niels Wittich die roten Flaggen missbraucht», schrieb der Corriere della Sera und kritisierte auch den Rennleiter Wittich.

La Repubblica mient: «Känguru-Rennen in Australien voller Unterbrechungen, Chaos und Polemik. Am Ende siegt Verstappen dank seiner Kaltblütigkeit. Der Deutsche Niels Wittich verursacht die gefährlichsten Situationen, einige davon sind für die Piloten und die Zuschauer unbegreiflich.»

AUSTRALIEN

The Herald Sun: An einem Wochenende voller Unfälle, Kontroversen und Brände machten die Fahrer ihrer Wut über rote Flaggen Luft. Doch in all dem Drama ging die Tatsache unter, dass sich einige von ihnen auf der Strecke nicht sicher fühlten.

ENGLAND

The Sun: Max Drama! Max Verstappen gewann einen chaotischen und umstrittenen Großen Preis von Australien, der weitere Fragen aufwirft über die Fähigkeit der FIA, Formel-1-Rennen zu leiten.

Guardian: Verstappen gewann in Melbourne mit einer dominanten Vorstellung, aber erst nach drei Unterbrechungen mit roter Flagge, Chaos und Verwirrung und dem Ende des Rennens hinter dem Safety Car. Er bildete anschließend die Spitze der Kritik der Fahrer an den Entscheidungen.

NIEDERLANDE

AD: Chaos und Sensation beim Großen Preis von Australien. Drei Neustarts, ein Safety Car und acht Ausfälle stellten das Rennen in Melbourne vom Start weg komplett auf den Kopf - doch am Ende gewann Max Verstappen zum ersten Mal auf dem Albert Park Grand Prix Circuit.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Verstappen inszeniert einen Monolog in einem verrückten Rennen. Max, einst halsbrecherischer Pilot, ist jetzt ein Roboter, der sich von Unfällen fernhält. Wer kann ihn und Red Bull noch besiegen?

Corriere dello Sport: Ferrari verliert die Nerven. Leclerc zerstört sein Rennen in der ersten Runde. Null Punkte für Ferrari, kein Podium nach drei Rennen: Kein positives Resultat für den neuen Ferrari-Boss Vasseur.

Corriere della Sera: Die Piloten revoltieren gegen die Formel 1 des Chaos. Drei rote Flaggen bei einem einzigen Grand Prix sind etwas Unerhörtes. Abseits jeglicher Vernunft hat Niels Wittich die roten Flaggen missbraucht. Verstappen, Hamilton und Alonso retten einen Sport, der immer mehr auf gefährliche Weise in Richtung Showbusiness segelt.

La Repubblica: Känguru-Rennen in Australien voller Unterbrechungen, Chaos und Polemik. Am Ende siegt Verstappen dank seiner Kaltblütigkeit. Der Deutsche Niels Wittich verursacht die gefährlichsten Situationen, einige davon sind für die Piloten und die Zuschauer unbegreiflich.

La Stampa: Beim Großen Preis in Australien passiert alles Erdenkliche: Unfälle, drei rote Flaggen, vier Starts und Proteste. Nur das Ergebnis liegt im Durchschnitt: Verstappen siegt zum zweiten Mal in diesem Jahr und Ferrari stürzt immer tiefer in die Krise.