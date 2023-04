Tost zu Mick Schumacher: Mit Michael anders gelaufen

Mick Schumacher ist 2023 nach seinem Aus bei Haas Ersatzfahrer bei Mercedes. AlphaTauri-Teamchef Franz Tost glaubt, dass dies bei der Anwesenheit von Michael Schumacher anders gelaufen wäre.

Mick Schumachers Aus bei Haas war unschön. Nicht einmal der Abschied an sich, denn so läuft das Geschäft, wenn Ergebnisse ausbleiben. Es war der Weg dorthin, der Umgang mit dem 24-Jährigen, der nicht immer fair ablief und zum Beispiel Haas-Teamchef Günther Steiner viel Kritik einbrachte.

Unter anderem auch von Micks Onkel Ralf Schumacher, der zudem meinte, dass ein Einfluss von Legende Michael Schumacher eine große, wenn nicht gar eine entscheidende Rolle gespielt hätte: «Wenn mein Bruder vor Ort gewesen wäre, hätte sich Günther Steiner oft anders verhalten. Ich glaube einfach, Michaels Präsenz hätte schon genügt», so Ralf bei f1-insider.

Wie es Michael Schumacher nach seinem Skiunfall 2013 genau geht, weiß nur die Familie, die den siebenmaligen Weltmeister seitdem abschirmt.

Ähnlich wie Ralf Schumacher sieht es auch AlphaTauri-Teamchef Franz Tost: «Wäre sein Vater an seiner Seite gewesen, dann wäre Mick hundertprozentig noch in der Formel 1», sagte der Österreicher bei Sport1: «Allein wegen Michaels Persönlichkeit wäre das alles anders gelaufen. Er hat einen Platz in der Formel 1 verdient.»

Er wolle Micks Umfeld nicht kritisieren, so Tost, «aber wenn ein Michael Schumacher mit einem Teamchef spricht, dann ist das eine andere Hausnummer».

Nun ist Mick Schumacher nach seinem Haas-Aus immer noch in der Formel 1, allerdings nur noch als Mercedes-Ersatzfahrer. In dieser Rolle lernt Schumacher hinter den Kulissen eines früheren Weltmeister-Teams und sitzt im Simulator, kommt aber im Normalfall nicht zum Fahren. Das Ziel ist klar: Über die Mercedes-Rolle will er 2024 zurück in die Startaufstellung.

Trotzdem sagt Tost: «Zum Glück ist er jetzt dritter Fahrer bei Mercedes. Er muss einfach hart weiterarbeiten und hoffen, dass sich eine Chance ergibt – und die dann nutzen. Ich bin überzeugt, er wird das auch tun.»

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:32:37,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1