Lando Norris über andere Fahrer: «Keine Dummheit»

​McLaren-Fahrer Lando Norris erklärt, wieso es beim Grossen Preis von Australien zu so vielen Zwischenfällen gekommen ist. «Das ist keine Dummheit der anderen Piloten, das hat einen bestimmten Grund.»

Unfälle, Rennunterbrechungen, Kollisionen, Strafen, ein chaotisches Ende – der Grosse Preis von Australien bot reichlich Action. Seither wird unter Fans kontrovers darüber diskutiert, wieso einige Piloten bei den Re-Starts wie Anfänger ausgesehen haben. Carlos Sainz stubste Fernando Alonso an, die beiden Alpine-Fahrer Pierre Gasly und Esteban Ocon erzeugten Schrott, weiter hinten im Feld krachte Logan Sargeant (Williams) in Nyck de Vries (AlphaTauri). Was war da los?

Auch McLaren-Fahrer Lando Norris ist auf diesen Zusammenhang angesprochen worden. Der WM-Sechste von 2021 sagt: «Das ist keine Dummheit der anderen Piloten, das hat einen bestimmten Grund – die Temperaturen in Melbourne waren verhältnismässig niedrig, es war sehr knifflig, die Reifen ins beste Betriebsfenster zu bringen. Selbst auf 70 Grad war da keine Haftung.»

Der 23-jährige Engländer weiter: «Klar versuchst du besonders beim Start oder Re-Start, einige Ränge gutzumachen, keiner will früher bremsen als sein Gegner. Aber manchmal musst du dafür einen hohen Preis bezahlen. Ein Teil des Problems besteht darin, dass die Runde vor dem Re-Start in so niedrigem Tempo gefahren wird, da bekommst du kaum Temperatur in die Reifen.»

«Mein sechster Platz kam deshalb zustande, weil wir mit dem Auto Fortschritte machen, aber vor allem deshalb, weil ich es geschafft habe, mich aus allem Ärger herauszuhalten.»

«Aber wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Eines der grössten Probleme derzeit ist der verstellbare Heckflügel. Wenn wir den flachstellen, dann gewinnen wir nicht genügend Speed. Andere Autos werden dadurch markant schneller, wir nicht. Das muss sich ändern.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1