Günther Steiner: «Der schlimmste Formel-1-Fahrer»

​Der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner hat grosse Bewunderung für die Grand-Prix-Rennfahrer. Bei einem hält sich seine Begeisterung in Grenzen. Und das hat nichts mit Talent zu tun.

Jahrelang stand der Norditaliener Günther Steiner am Kommandostand von Haas, er hat die Formel-1-Asse aus nächster Nähe erlebt, nicht nur die Piloten des US-amerikanischen Rennstalls.

Bei aller Kritik hegt der inzwischen 60-jährige Südtiroler enorme Bewunderung für die Grand-Prix-Rennfahrer – mit einer Ausnahme.

Es gibt da einen Piloten, der dem Meraner ein wenig auf den Keks geht. Und das liegt nicht am Talent hinter dem Lenkrad. Im Podcast Red Flags sagt Steiner auf die Frage, ob Aston Martin-Fahrer Lance Stroll eigentlich der übelste F1-Pilot sei: «Wenn ich darüber so nachdenke, dann muss ich zum Schluss kommen – wer könnte denn schlimmer sein?»

«Ich betone immer: Stroll ist kein schlechter Fahrer, dazu müssen wir uns ja nur seine Ergebnisse ansehen. Nein, ich stosse mich vielmehr an seiner Einstellung.»

«Bei Lance Stroll habe ich immer den Eindruck, dass er er null Feuer für seine Arbeit hat, und schon gar nicht kann er den Fans so etwas wie Begeisterung zeigen.»



«Die ganze Körpersprache und auch seine Aussagen vermitteln: ‘Ich habe wirklich einen Scheiss-Job.’ Da kann ich nur erwidern: Nein, hast du nicht.»



«Grundsätzlich sind die Zeiten vorbei, in welchen wir schlechte Fahrer auf der Bahn haben. Daher würde ich auch nicht sagen: Stroll sei ein schlechter Fahrer. Aber wie sich Stroll an der Strecke gibt, das missfällt mir wirklich. Das ist null Begeisterung zu spüren, und lustig ist er auch nicht.»





2. Training, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,760 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,046

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,070

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,070

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,260

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:13,298

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,301

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13.385

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,400

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,494

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,533

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,592

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,683

14. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,721

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,839

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,839

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,959

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,005

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,126

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,303





1. Training, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,718 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,085

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:14,096

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,238

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,294

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:14,339

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,597

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:14,605

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:14,643

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,746

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,751

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,786

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,798

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,865

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:14,935

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,155

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:15,298

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,369

19. Victor Martins (F), Williams, 1:15,522

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:15,530