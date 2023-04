Charles Leclerc (Ferrari): «So schlecht wie noch nie»

​Ferrari-Fahrer Charles Leclerc steht nach drei Rennen mit nur sechs Punkten da und ist enttäuschender WM-Zehnter. Der 25-jährige Monegasse sagt, was ihn beim Australien-GP besonders geärgert hat.

Drei Rennen 2023, zwei Ausfälle für Charles Leclerc, nach den Rennen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien kann der fünffache GP-Sieger nur mickrige sechs Punkte vorweisen. In Bahrain wurde er von der Motor-Elektronik im Stich gelassen, in Saudi-Arabien wurde Leclerc Siebter, in Australien reichte ein kleiner Schubser von Aston Martin-Fahrer Lance Stroll, und schon lag Leclercs Ferrari im Kiesbett.

Der WM-Zweite von 2022 sagt: «Ich bin so schlecht wie noch nie in eine Saison gestartet. Nach drei Rennen nur so wenige Punkte zu haben, das ist frustrierend.»

«Ich war in der ersten Kurve absichtlich sehr vorsichtig. Danach wollte ich Stroll eigentlich gar nicht angreifen. Aber ich erkannte, dass Alonso vor uns früher als erwartet bremste. Ich ging leicht von der Bremse und zog mit Lance auf gleiche Höhe. Letztlich war das alles eine Kettenreaktion, denn Stroll ging zwischen Alonso rechts und mir links dazwischen der Raum aus.»

«Ein Teil des Problems ist auch, dass die Bahn vor Kurve 3 recht eng ist, da ist für drei Autos einfach kein Platz. Aber in einer solchen Situation kannst du keinem Gegner einen Vorwurf machen.»

«Wir hatten die Abstimmung zum Rennen hin geändert, und das gute Rennen von Carlos zeigt, was möglich gewesen wäre. In den ersten drei Rennen ist so ziemlich alles schief gegangen, was nur schief gehen kann. Das muss sich ändern.»



«Ich bin sehr enttäuscht, aber ich muss nach vorne blicken. Ich möchte einfach mal ein Rennwochenende ohne Schwierigkeiten haben.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1