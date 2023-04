Timo Glock: Ferrari schwach, Mercedes als Wundertüte

​In Australien hat sich das Kräfteverhältnis in der Formel 1 verschoben. Timo Glock sagt, wer für ihn bisher die absolute Enttäuschung ist und was beim kommenden WM-Lauf von Baku passieren wird.

Wer hätte das vor der Saison gedacht? WM-Leader Red Bull Racing hat in den ersten drei Rennen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien fast doppelt so viele Punkte erobert wie der nächste Verfolger, und der heisst weder Ferrari, noch Mercedes, sondern Aston Martin. Die Grünen mit Leitwolf Fernando Alonso haben drei Podestplätze eingefahren und liegen dreissig WM-Zähler vor der berühmten Scuderia.

Der 91-fache GP-Teilnehmer Timo Glock zieht nach dem spektakulären Grossen Preis von Australien eine kleine Zwischenbilanz: «Ferrari ist für mich die absolute Enttäuschung des ersten WM-Teils. Da läuft nichts zusammen. Bei Charles Leclerc zeigt sich, dass nach einem schlechten Qualifying das Risiko hoch ist, im Getümmel in einen Unfall verwickelt zu werden.»

«Carlos Sainz hatte zwischenzeitlich gutes Tempo und hat starke Überholmanöver gezeigt. Die Strafe zum Schluss war unglücklich, aber gerechtfertigt. Das war mit Sicherheit nicht der Saisonstart, den Ferrari sich erhofft hat oder den wir uns erhofft haben. Jetzt liegt es an Teamchef Fred Vasseur, schnell eine neue Richtung vorzugeben und die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen.»

Glock, GP2-Champion 2007 (entspricht der heutigen Formel 2) über die kommenden Rennen: «Dass das Feld in Melbourne näher zusammengerückt ist, lag meiner Meinung nach an der Strecken-Charakteristik. Ich hatte die Hoffnung, dass speziell Mercedes näher herangerückt wäre. Aber man muss schauen, ob sie das Niveau von Australien halten können.»



«In Baku gibt es mehr Kurven, lange Geraden, wo der DRS-Effekt des Rennwagens von Red Bull Racing voll zum Tragen kommt. Deswegen glaube ich, dass RBR in Baku wieder eine grössere Lücke zwischen sich und die Konkurrenz reissen wird.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1