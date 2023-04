Aston Martin: So viel Vettel steckt in Alonsos Auto

Sebastian Vettel in Abu Dhabi 2022

​Aston Martin hat einen tollen ersten WM-Teil hingelegt – Fernando Alonso drei Mal Dritter, die Grünen im Konstrukteurs-Pokal auf dem zweiten Rang. Ein Teil des Verdienstes gebührt Sebastian Vettel.

Das ist der Knaller:Aston Martin-Star Fernando Alonso fährt bei den ersten drei Saisonrennen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien jeweils auf den dritten Platz, sein Rennstall hält Rang 2 im Konstrukteurspokal und hat doppelt so viele Punkte eingefahren wie das grosse Ferrari. Hut ab!

Am Abend nach dem Traditions-GP von Australien hat Teamchef Mike Krack im Fahrerlager des Albert Park Circuit über den Stand der Dinge bei Aston Martin gesprochen. Dabei unterstreicht der 50-jährige Luxemburger die Rolle, welche in den vergangenen zwei Jahren Sebastian Vettel gespielt hat.

Krack sagt: «Der Aston Martin AMR23 wäre als Rennwagen nicht so weit ohne die Arbeit von Sebastian. In diesem Auto steckt auch ein Teil Vettel. Wir hatten so viele Sitzungen im vergangenen Jahr, bei welchen er uns mit Rat und Tat zur Seite stand – macht doch das mit dem neuen Auto, vermeidet dies.»

Viele Fans haben sich gefragt, ob Vettel angesichts der Erfolge von Aston Martin nicht zuhause sitze und darüber grüble, ob er nicht zu früh die Formel 1 verlassen habe. Aber Mike Krack glaubt: Dem ist nicht so. «Das kann ich mir nicht vorstellen. Sebastian hat sich das damals reiflich überlegt, und er war bereit, ein neues Kapitel in seinem Leben zu beginnen. Aber es wäre gewiss toll gewesen, ihn in diesem Auto zu erleben.»

Gleichzeitig lässt sich darüber diskutieren, wo Aston Martin in dieser Saison ohne Fernando Alonso stünde. Mike Krack findet: «Fernando bringt so viel Energie und Positivität, er ist wirklich für alle ein leuchtendes Vorbild. Seine Arbeitseinstellung und sein Einsatzwille sind Motivation für die ganze Mannschaft.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1