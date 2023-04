Überfall auf Charles Leclerc: Räuber festgenommen

​Im April 2022 wurde dem Ferrari-Piloten Charles Leclerc eine Luxus-Uhr der Marke Richard Mille abgenommen. Nun bestätigt die Polizei, dass vier Personen festgenommen worden sind, die tatverdächtig sind.

Eigentlich wollte sich Charles Leclerc vor einem Jahr in der Küstenstadt Viareggio (Toskana) ein paar ruhige Tage gönnen vor dem Ferrari-Heimspiel in Imola. Aber dann kam alles anders: Im Gedränge einiger Autogrammjäger befand sich offenbar auch ein Uhrenjäger – Leclerc wurde sein Richard Mille-Zeitmesser abgenommen, das Sondermodell wird für 320.000 Euro angeboten, aber Leclerc trug eine Spezialanfertigung im siebenstelligen Preissegment, die Rede ist von einem Wert von zwei Millionen Euro!

Leclerc wurde im April 2022 in der Toskana begleitet von seinem Trainer Andrea Ferrari, und der schimpfte auf Twitter: «Die Via Salvatori liegt seit Monaten im Dunkeln, was immer wieder beanstandet wird. Nun, gestern Abend wurden wir beraubt. Denkt ihr früher oder später mal daran, die Beleuchtung zu verbessern?»

WM-Leader Charles Leclerc sagte dazu im Fahrerlager des Autodromo Enzo e Dino Ferrari: «Ich spreche nicht gerne über den Vorfall, um ehrlich zu sein. Ohne also in Details gehen zu wollen – eine angenehme Erfahrung war das nicht.»

Die italienische Polizei nahm jetzt am 4. April 2023 drei Männer und eine Frau fest. Sie stehen unter dringendem Tatverdacht, wie die Behörden bestätigen.



Die vier Verdächtungen stammen alle aus Neapel und sind vorbestraft. Ihnen werden zahlreiche Diebstähle zur Last gelegt, bei einer Durchsuchung kamen weitere wertvolle Uhren sowie eine grosse Menge Bargeld zum Vorschein.





