James Allison: «Rote Flagge überraschte uns»

George Russell wurde in Melbourne früh an die Box gerufen

Mercedes-CTO James Allison blickt auf den GP von Melbourne zurück und spricht über die Entscheidung des Teams, George Russell vor dessen Ausfall so früh an die Box zu holen.

Das Mercedes-Team durfte in Melbourne dank Lewis Hamiltons zweitem Platz den 250. Podestplatz in der Hybrid-Ära feiern. Gleichzeitig hatte das Team von Toto Wolff den Ausfall von George Russell beklagen. Der Brite hatte bereits vor dem Ausfall wenig Glück, denn das Team rief ihn während der ersten Safety-Car-Phase an die Box, was ihn weit zurückwarf.

Kurz darauf wurde die rote Flagge geschwenkt, womit die Gegner einen Reifenwechsel ohne Zeitverlust absolvieren konnten. Wie die Entscheidung zum frühen Stopp von Russell zustande kam, erklärt CFO James Allison in seiner GP-Analyse: «Da das Rennen erst wenige Runden alt war, war es nicht klar, ob ein Stopp während der Safety-Car-Phase nützt oder schadet. Wir entschieden uns deshalb, unterschiedliche Strategien für George und Lewis zu wählen. Damit haben. wir das Risiko aufgeteilt.»

«Zu diesem Zeitpunkt war es wohl die richtige Entscheidung, denn wir wollten das Beste aus der frühen Safety-Car-Phase machen und den Zeitverlust bei seinem Stopp verringern. Doch mit der roten Flagge, die kurz danach gezeigt wurde, war der Vorteil dahin. Die rote Flagge überraschte uns, denn wir fanden, dass auch eine Gelbphase gereicht hätte», gesteht der Ingenieur.

«Natürlich ist ein Boxenstopp ohne Zeitverlust besser als ein Reifenwechsel während einer Safety-Car-Phase. Aber ich denke, wir haben angesichts des Zeitpunkts, an dem die Entscheidung getroffen wurde, die richtige Wahl getroffen. Aber sobald die rote Flagge geschwenkt wurde, war klar, das George das Nachsehen hatte», ergänzt der Brite.

Allison ist sich sicher: Wäre George nicht ausgefallen, hätte er ein gutes Rennergebnis einfahren können: «Natürlich hat ihm die rote Flagge geschadet und er verlor ein paar Positionen, aber dennoch hätte er ein starkes Rennen zeigen können. Denn sein Tempo war das ganze Wochenende hindurch gut, im Qualifying und im Rennen. Er legte einen starken Start hin und war auf dem Weg, ein gutes Ergebnis einzufahren, als die rote Flagge kam.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1