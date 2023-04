Hans-Joachim Stuck: «Was soll der Quatsch?»

Max Verstappen stand in Melbourne schon vor dem Fallen der Zielflagge als Sieger fest

Nach dem Chaos-Rennen von Melbourne erntete die Formel-1-Rennleitung für einige Entscheidungen harsche Kritik. Auch Rennfahrer-Legende Hans-Joachim Stuck fand nach dem Australien-GP klare Worte.

Drei rote Flaggen und ein Zieleinlauf, der vor der letzten Runde schon feststand: Das dritte Saisonrennen der Formel 1 im Albert Park von Melbourne sorgte für einige hitzige Kommentare von einigen Fahrern, Teamchefs und Fans. Auch Hans-Joachim Stuck übte nach dem Rennen in Australien deutliche Kritik an einigen Entscheidungen der Rennleitung.

Im Gespräch mit «Eurosport.de» schimpfte die Rennfahrer-Legende: «Am meisten ist mir diese unnötige und unorganisierte Aktion hängen geblieben, das Rennen nach der dritten Roten Flagge noch einmal aufzunehmen. Wie kann man auf die Idee kommen, die Autos mit nur einer verbleibenden Runde hinter dem Safety Car ins Ziel rollen zu lassen? Wer will so etwas sehen, was soll denn der Quatsch? Das ist der Formel 1 nicht würdig.»

Stuck betonte: «Man muss vermeiden, so einen Zirkus zu machen. Da sitzen Zuschauer an der Strecke und vor dem Fernseher. Das versteht kein Mensch, es ist ein Witz.» Und er erklärte auch: «Dass ein Rennen mal länger dauern kann, ist doch kein Problem. Aber den Grand Prix künstlich verlängern zu müssen, ist nicht notwendig, das ist Zeitschinderei. Sollte das Teil der Regeln sein, müssen diese Regularien dringend geändert werden.»

Für den 72-Jährigen steht fest: «Man hätte das Rennen nach der dritten Roten Flagge einfach beenden müssen und nicht mehr zurück auf die Strecke gehen dürfen. Es konnte sich doch ohnehin nichts mehr ändern, das Ergebnis war bereits besiegelt.»

Die vielkritisierte Entscheidung der Rennleitung, das Rennen nach dem Unfall von Kevin Magnussen zu unterbrechen, will Stuck aber nicht zu laut kritisieren. Er mahnte: «Soweit ich das mit den TV-Bildern bewerten kann, hätte ein Safety-Car oder ein virtuelles Safety-Car ausgereicht. Ich habe aber als Steward in der Formel E gearbeitet und weiss, wie schwierig es für einen Rennleiter ist, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen.»

Und über seinen Rennleiter Niels Wittich sagt der Deutsche: «Wittich ist wirklich ein Guter, ich könnte mir in der Position keinen Besseren vorstellen. Man muss ihn auch verstehen: Die Sicherheit der Fahrer steht im Vordergrund – gerade, wenn man nicht genau weiss, was dort auf der Strecke liegt.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1