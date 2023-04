Mike Krack über Melbourne: «Kein einfaches Rennen»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack freute sich nach dem chaotischen dritten Saisonlauf im Albert Park über das Glück, das seine beiden Schützlinge Fernando Alonso und Lance Stroll in Melbourne hatten.

Der zweite stehende Start in. Melbourne liess die Teamführung von Aston Martin an der Boxengasse erbleichen: Denn sowohl Fernando Alonso als auch Lance Stroll hatten kein Glück. Stroll landete in der dritten Kurve im Kiesbett, nachdem sein Teamkollege in der ersten Kurve von Landsmann Carlos Sainz aus dem Rennen gedreht wurde.

Das Duo hatte Glück im Unglück, denn das Rennen wurde gleich wieder unterbrochen und die letzte Rennrunde, die hinter dem Safety-Car absolviert wurde, durften die GP-Stars in der Reihenfolge in Angriff nehmen, in der sie den zweiten stehenden Start absolviert hatten.

Damit kamen Alonso und Stroll auf den Plätzen 3 und 4 ins Ziel und bescherten Aston Martin damit 27 WM-Punkte. Teamchef Mike Krack freute sich hinterher: «Was für ein Rennen! In diesem GP gab es so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann.»

Gleichzeitig betonte der Ingenieur: «Es war kein einfaches Rennen, weil die frühe rot Flagge das Reifenmanagement auf der harten Mischung besonders schwierig gestaltete. Fast alle haben versucht, damit bis zum Ende des Rennens zu kommen und entsprechend eng lagen die Top-10-Kandidaten zusammen.»

Mit Blick auf die Leistung seiner Schützlinge fügte Krack an: «Fernando blieb dicht an Lewis dran, aber mit einem ähnlichen Renntempo konnte er nicht nahe genug herankommen, um ihm den zweiten Platz streitig zu machen. Lance fuhr ein schwieriges Rennen, überlebte mehrere Kämpfe und machte einen ausgezeichneten Job, um die Reifen zu schonen.»

«Dann kam der chaotische Neustart, und ich muss gestehen, dass es eine Erleichterung war, dass die Startreihenfolge von zuvor wieder galt. Ich weiss, dass einige Fahrer und Teams in dem Chaos die grossen Verlierer waren, aber wir hatten Glück, denn beide Autos blieben weitgehend unbeschädigt, so dass wir das Rennen beenden konnten», ergänzte der 51-Jährige aus Luxemburg.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1