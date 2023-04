Fernando Alonso: «Red Bull Racing ist zu weit weg»

Obwohl Aston Martin in den ersten drei Saisonrennen eine gute Form an den Tag gelegt hat, weiss Altmeister Fernando Alonso: Ein Sieg ist derzeit nur mit unfreiwilliger Schützenhilfe der Red Bull Racing-Fahrer möglich.

Dass Aston Martin in diesem Jahr ein gutes Auto auf die Räder gestellt hat, beweist schon der Blick auf die WM-Wertung. Fernando Alonso hat nach seinem dritten Platz in Melbourne zum dritten Mal in Folge einen Podestplatz eingefahren. Damit belegt der zweifache Weltmeister den dritten WM-Zwischenrang. Sein Teamkollege Lance Stroll hat bisher 20 Punkte gesammelt und ist auf Position 6 der WM-Tabelle vorgerückt.

Ein Sieg ist aber noch nicht aus eigener Kraft möglich, wie Fernando Alonso weiss. Bei den Kollegen von «DAZN» erklärte der 32-fache GP-Sieger: «Ich hoffe natürlich, dass ich den 33. GP-Sieg, über den schon so viel geredet wurde, einfahren kann. Aber wir müssen realistisch sein.»

«Wir wissen, dass Red Bull Racing derzeit noch zu weit weg sind. Aber alles kann passieren – etwa ein Problem mit der Standfestigkeit, oder ein Crash zwischen den beiden Fahrern. Es wurde viel darüber geredet, dass es zwischen ihnen heiss zu und her geht. Darauf werden wir achten», fügte der Spanier an.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner bleibt in dieser Hinsicht aber entspannt. Der Brite fürchtet nicht, dass der teaminterne Wettbewerb ausser Kontrolle gerät. Denn er weiss: «Wir haben zwei sehr reife Fahrer, die in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet haben.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1