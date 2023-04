Hans-Joachim Stuck über Leclerc: «Eine Phase»

Für Charles Leclerc endete das Rennen in Melbourne schon in der ersten Runde

Motorsport-Legende Hans-Joachim Stuck ist sich sicher, dass Ferrari-Star Charles Leclerc wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden wird. Ein dickes Lob gibt es vom Deutschen für Formel-1-Champion Max Verstappen.

In den ersten drei Rennen hatte Charles Leclerc wenig Glück. Der Monegasse aus dem Ferrari-Team konnte nur beim zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien punkten. Für den siebten Platz bekam er sechs Zähler. Beim Saisonauftakt in Bahrain ging er hingegen genauso leer aus wie in Melbourne, wo er in der dritten Kurve der ersten Rennrunde ausfiel.

Hans-Joachim Stuck verfolgt das Geschehen in der Formel 1 immer noch aufmerksam mit. Die Motorsport-Legende sagt zur bisherigen Saison des 25-Jährigen: «Das ist eine Phase. Mal läuft es, mal läuft es weniger. Das hat auch oft mit Glück zu tun. Leclerc kommt schon wieder. Wir wissen alle, dass er fahren kann. Um ihn würde ich mir keine Sorgen machen. Es kann nur nach oben gehen.»

Voll des Lobes ist der 72-Jährige für WM-Leader Max Verstappen, der die Saison nach zwei Siegen in Bahrain und Melbourne sowie Platz 2 in Saudi-Arabien die WM anführt. Zwar könne man noch nicht sagen, dass die Titelverteidigung nur Formsache für den Niederländer aus dem Red Bull Racing Team sei.

«Man kann auch immer mal ausfallen, das geht ganz schnell. Rein fahrerisch ist er jedoch zweifelsohne an der Spitze im Feld, er hat aktuell das Quäntchen mehr als alle anderen. Natürlich ist er aber nicht nur der beste Fahrer, sondern hat mit dem Red Bull Racing-Renner auch den besten Boliden – das muss man auch festhalten. Die Kombination ist momentan unschlagbar», lautet Stucks Urteil.

Und der Deutsche schwärmt: «Red Bull Racing macht einen verdammt guten Job. Die stellen ihm wirklich ein hervorragendes Auto hin. Und Verstappen kann das perfekt umsetzen, macht keine Fehler. Das ist sensationell, Hut ab.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1