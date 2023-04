Daniel Ricciardo: Formel-1-Rückkehr mit Auflagen

Derzeit verbringt Daniel Ricciardo ein Jahr auf der Ersatzbank von Red Bull Racing. Der Australier will in die Startaufstellung der Formel 1 zurückkehren – allerdings nicht um jeden Preis, wie er betont.

Beim Heimrennen in Australien fehlte Daniel Ricciardo zwar auf der Formel-1-Startaufstellung. Der fröhliche Red Bull Racing-Reservist weilte aber im Fahrerlager, wo er auf seine mögliche Rückkehr ins Feld der GP-Stammfahrer angesprochen wurde. Und der 33-Jährige aus Perth pries die Vorzüge seiner Auszeit.

«Sobald die Saison losgeht, gibt es keine Atempause. Man kann nur auf das vergangene Rennen zurückblicken und es analysieren. aber es fehlt der Blick aufs grosse Ganze», erklärte der Lockenkopf, und gestand: «Jetzt blicke ich auf die beiden letzten Jahre bei McLaren und verstehe, warum es nicht geklappt hat.»

«Es sind erst ein paar Monate seit dem Saisonende 2022 vergangen, aber ich weiss jetzt schon, was ich anders machen möchte, wenn ich nächstes Jahr wieder in der Startaufstellung stehe. Das ist cool, denn ich wüsste das nicht, wenn ich in diesem Jahr wieder im Auto sitzen würde», ist sich Ricciardo sicher.

Und der achtfache GP-Sieger betonte: «Ein ziel in diesem Jahr ist es, zu wissen, was ich wirklich will und was ich nicht will. Und das weiss ich jetzt schon.» Eine Rückkehr, bei der er am Ende des Feldes kämpfen würde, interessiert ihn nicht.

«Ich will nicht um jeden Preis zurückkehren, auch wenn klar ist, dass es schwieriger ist, einen Platz in einem Spitzenteam zu finden. Aber ich weiss, dass ich genau dort sein möchte und dass ich aufblühe, wenn mehr auf dem Spiel steht. Ich weiss, dass es wahrscheinlich schwierig werden wird, das zu erreichen, aber das ist mein Ziel», erklärte Ricciardo kämpferisch.

