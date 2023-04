Johnny Herbert: Wer kann Max Verstappen aufhalten?

Der ehemalige GP-Star Johnny Herbert weiss, dass Max Verstappen derzeit in einer eigenen Liga unterwegs ist. Der Brite nennt dennoch zwei junge Fahrer, die den WM-Leader aus dem Red Bull Racing Team herausfordern können.

Die Vorsaison-Testfahrten in Bahrain liessen schon erahnen, was die ersten drei WM-Läufe der aktuellen Saison bestätigt haben: Max Verstappen und Red Bull Racing haben auch in diesem Jahr die Nase vorn. Der Niederländer, der seinen WM-Titel im Vorjahr erfolgreich verteidigt hat, gewann zwei der drei Kräftemessen, einmal – in Saudi-Arabien – musste er sich mit dem zweiten Platz hinter seinem Teamkollegen Sergio Pérez begnügen.

Die Konkurrenz ist sich denn auch einig: Red Bull Racing fährt derzeit in einer eigenen Liga, ein Sieg ist nur durch unfreiwillige Hilfe des aktuellen Spitzenreiters möglich. Immerhin: In Melbourne sorgte das wiedererstarkte Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton für Spannung. Russell sicherte sich den zweiten Startplatz, fiel aber aus, weil die Technik nicht mitspielte.

Hamilton machte alles richtig und sicherte sich den zweiten Platz hinter Verstappen. Dennoch gehört der siebenfache Weltmeister nicht zu den Fahrern, die GP-Veteran Johnny Herbert als jene Piloten ansieht, die Verstappen die Stirn bieten können. Der Brite setzt hingegen auf zwei jüngere Fahrer, wie er dem «Evening Standard» erklärt.

«George Russell war bisher in der Lage, mit Lewis Hamilton mitzuhalten und ihn unter Druck zu setzen. Er ist ein harter Gegner, und sobald er im richtigen Auto sitzt, ist er dies auch für Max Verstappen. Ich denke, das trifft auch auf Lando Norris zu, wenn er im richtigen Fahrzeug sitzt», ist der Brite überzeugt.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1