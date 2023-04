Damon Hill über Crash: «Alex Albon hatte Glück»

Alex Albon musste im Chaos-Rennen von Melbourne einen harten Crash einstecken, bei dem er Glück im Unglück hatte. Denn der Unfall hätte ein schlimmeres Ende nehmen können, wie GP-Veteran Damon Hill betont.

Den Australien-GP beendeten in diesem Jahr nur zwölf Piloten, Alex Albon gehörte nicht dazu. Der Williams-Pilot drehte sich in der siebten Rennrunde von der Strecke und traf in der sechsten Kurve in der Streckenbegrenzung.

Danach rollte sein Williams-Renner langsam wieder in Richtung Strecke, ehe Albon auf die Bremse trat. Für die hinter ihm fahrenden Piloten wurde es gefährlich, denn durch die Kieselsteine und Staub war die Sicht eingeschränkt, wie etwa Hülkenberg nach dem Rennen beschrieb.

«Du kommst in eine blinde Kurve und es steht ein Auto auf der Strecke und du siehst ihn nicht mal vor lauter Staub und Kies. Und wir sind brutal schnell da, 250 irgendwas. Das hätte richtig übel ausgehen können, zum Glück ist nichts passiert», sagte der Deutsche, der sich am Ende über den siebten Platz freuen durfte.

Auch GP-Veteran Damon Hill, der das Geschehen in der Königsklasse für den englischen TV-Sender «Sky Sports F1» mitverfolgte, sprach hinterher im Podcast «F1 Nation» über die Szene. Und er sagte über Albon: «Er hatte Glück, und er kann froh sein, dass er noch laufen kann, denn wenn er noch etwas weiter auf die Strecke gerollt wäre, dann wäre Hülkenberg ihm in die Seite gefahren.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1