Baku wie Melbourne? James Allison bleibt vorsichtig

Die Strecke in Melbourne unterscheidet sich stark von jener in Baku, weiss James Allison

Mercedes konnte in Melbourne mit Lewis Hamilton einen guten Auftritt hinlegen und den zweiten Platz hinter Sieger Max Verstappen erobern. In Baku erwartet das Team aber ein ganz anderer Rundkurs, mahnt CTO James Allison.

Die Freude über den starken zweiten Platz von Lewis Hamilton wurde bei Mercedes nur durch den Ausfall von George Russell getrübt. Dennoch war das ganze Team glücklich über die starke Fahrt des siebenfachen Weltmeisters, die alles andere als einfach war, wie Mercedes-CTO James Allison in seiner GP-Analyse beschreibt.

«Die erste Runde war brillant, wir hatten diesen wunderbaren Fight in den ersten Kurven, danach war es ein ruhiges, kontrolliertes Rennen, das unter sehr kniffligen Bedingungen ausgetragen wurde und bei dem es einfach war, die Reifen zu stark zu beanspruchen. Es war eine starke Fahrt und ein fantastisches Ergebnis, das wir aus eigener Kraft erzielen konnten», sagt der Ingenieur rückblickend.

«Im Vergleich zu den vorangegangenen Rennen konnten wir den Rückstand deutlich verkürzen und es war ein tolles Ergebnis für das Team, das unglaublich hart gearbeitet hat, um das Beste aus dem Auto zu holen und es stetig zu verbessern», lobt Allison, der mit Blick auf das nächste Kräftemessen auf dem Strassenkurs von Baku dennoch vorsichtig bleibt.

«Es ist eine ganz andere Strecke, was die Anforderungen an das Auto und die Reifen angeht», weiss der Brite. «Aber wir haben Grund zur Annahme, dass wir auch dort einen guten Auftritt hinlegen können, wenn wir weiter am Auto arbeiten und die Herausforderung von Baku meistern können. Wissen werden wir das aber erst, wenn wir dort sind und das Auto auf der Strecke fährt.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1