Ziel von Alpine in Baku: Mercedes und Ferrari nerven

​Alpine-Fahrer Pierre Gasly geigte beim Grossen Preis von Australien rundenlang auf Rang 4 auf. Teamchef Otmar Szafnauer ist davon überzeugt: Mit neuen Teilen können es die Franzosen in Baku mit Mercedes aufnehmen.

Pierre Gasly fuhr einen bärenstarken Australien-GP. Der Franzose hielt sich den grössten Teil des Rennens über auf den Rängen 4 oder 5, das Durcheinander zum Schluss mit einer Kollision ausgerechnet zwischen Gasly und seinem Alpine-Stallgefährten Esteban Ocon kostete die Franzosen wertvolle Punkte.

Teamchef Otmar Szafnauer sagt: «Wir haben ein stattliches Evo-Paket fürs GP-Wochenende von Aserbaidschan Ende April bereit gestellt. Und wir glauben – falls dieser Fortschritt so gross ist, wie wir es glauben, dann können wir es in Baku mit Mercedes aufnehmen.» Und wenn Mercedes in Reichweite liegt, dann gilt das auch für Ferrari.

«Wir werden auch in der Woche danach in Miami neue Teile am Wagen haben, und dieser stete Strom an frischen Entwicklungen wird nicht versiegen. Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt: Was im Windkanal funktionierte, das bewährte sich auch am Rennwagen. Daher sind wir guter Dinge für die neue Saison.»

«Wir werden eine hohe Schlagzahl zeigen, was neue Teile angeht. Was wir natürlich nicht wissen – was Mercedes alles auf Lager hat. Wir entwickeln noch intensiver als vor einem Jahr, und das sollte sich auf der Strecke in guten Ergebnissen bezahlt machen.»

Alpine konnte bislang in drei Rennen nur acht Punkte erobern und steht im Konstrukteurs-Pokal auf Rang 6.





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1