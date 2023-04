Fred Vasseur (Ferrari): Charles Leclerc ohne Zweifel

​Charles Leclerc steht nach drei Rennen 2023 mit nur sechs Punkten da (Rang 7 in Saudi-Arabien) und ist damit WM-Zehnter. Gemäss Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist die Motivation des Monegassen intakt.

Ferrari wollte 2023 mit Charles Leclerc und Carlos Sainz von Anfang an Weltmeister Max Verstappen und Red Bull Racing einheizen, stattdessen stehen die Roten mit dem fünffachen GP-Sieger aus Monaco schon mit dem Rücken zur Wand: drei Rennen, zwei Ausfälle, nur eine Punktefahrt, mit dem siebten Platz beim Strassenrennen von Dschidda (Saudi-Arabien), damit ist Leclerc WM-Zehnter – mit einem Rückstand von 63 Punkten auf WM-Leader Max Verstappen.

Zur Erinnerung: Vor einem Jahr war Charles nach den drei Rennen von Bahrain, Saudi-Arabien und Australien WM-Leader, mit 71 Punkten, er hat damals beim Saisonauftakt und in Melbourne gewonnen.

Solche Tiefschläge nagen am Gemüt, aber Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hegt keinen Zweifel an der Motivation seines Star-Piloten. «Gewiss, der erste Saisonteil ist nicht gut verlaufen», sagt der Franzose. «Der Ausfall in Bahrain, die Strafe in Saudi-Arabien, ein weiterer Ausfall in Australien. Das hätte alles ganz anders laufen sollen. Aber ich sehe einen Charles Leclerc, dessen Motivation intakt ist. So etwas kann seine Stimmung nicht trüben.»

«Oft stellen sich die Fahrer unmittelbar nach ihrem Einsatz den TV-Interviews, und wenn etwas schiefgegangen ist, dann ist ihre Enttäuschung nachvollziehbar. Ich fände es eher seltsam, wenn sie nach solchen Rückschlägen ganz ruhig bleiben würden. Mit ihrem Ärger habe ich kein Problem. Wichtig ist mir, dass alle Mitarbeiter an uns glauben. Und die Fahrer arbeiten unermüdlich – Carlos war eben im Rennsimulator, Charles kommt demnächst.»



«Natürlich habe ich mich lange mit beiden Piloten unterhalten. Wir haben als Mannschaft nicht gut genug gearbeitet, aber an den Piloten liegt das nicht. Sie arbeiten zielgerichtet und lösungsorientiert. Sie stehen hinter dem Team. Die Stimmung ist gut. Wir arbeiten hart daran, unsere Position zu verbessern.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1