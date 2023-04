Damon Hill zu Lewis Hamilton: Instinktiver Speed weg?

​Die beiden Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell befinden sich in unterschiedlichen Stadien ihrer Formel-1-Karriere. Weltmeister Damon Hill schätzt die Situation zwischen den beiden ein.

Es ist eines der spannendsten Team-Duelle in der Formel 1: Lewis Hamilton (38) gegen seinen englischen Landsmann George Russell (25) bei Mercedes-Benz.

Vor einem Jahr zog der siebenfache Weltmeister Hamilton übers ganze Jahr gesehen überraschend den Kürzeren gegen Mercedes-Zögling Russell; George wurde WM-Vierter, Lewis nur Sechster. In dieser Saison hat Lewis die Nase vorn, musste aber gegen Russell drei Trainingsniederlagen einstecken, zudem hatte George wegen in Australien wegen des Rennverlaufs und wegen eines Motorschadens Pech.

Damon Hill, 22-facher GP-Sieger und Formel-1-Champion 1996 mit Williams, sagt im Podcast F1 Nation zum Duell seiner Landsleute: «Rennfahrer sind überaus konkurrenzfähige und politische Menschen, jeder ist sich der Platzhirsche und Herausforderer bewusst. George muss sehr hart arbeiten, um sich die Wertschätzung im Team zu schaffen, und genau das tut er derzeit.»

«George hat einen Leistungsausweis zu erbringen, Lewis muss das nicht mehr. Das Team weiss genau, was es an Hamilton hat. Sie wissen – wenn sie ihm nur eine halbe Chance geben, dann wird er auch weiterhin ausserordentliche Rennen zeigen. Das Team spürt, dass George das auch kann, aber er muss sich beweisen.»

Der 62-jährige Hill weiter: «Das Ganze erinnert ein wenig an McLaren, als Niki Lauda den jungen Alain Prost ins Team erhielt. Wenn ein älterer, erfahrener Pilot mit dem Speed eines jungen Fahrers konfrontiert wird, dann gibt es in der Regel zwei Reaktionen – entweder er ist niedergeschlagen oder er steckt seine ganze Energie in die Vorbereitung fürs Rennen. Vielleicht gibt ein solcher Fahrer in der Qualifikation ein wenig Geschwindigkeit preis. In den späten 30ern zeigen die meisten Fahrer nicht mehr diese überragenden Quali-Runden. Sie konzentrieren sich ganz auf ihre Leistung im Grand Prix.»

«George ist superschnell und geniesst seine Situation. Ich bin sicher, früher oder später wird Hamilton eingestehen, dass er da nicht mehr mithalten kann. Es ist möglich, dass dieser instinktive, fast unbewusste Speed langsam futsch ist.»



«Aber Fahrer wie Lewis Hamilton wissen genau, was sie tun müssen. Vielleicht werden die überragende Tage rarer, aber junge Fahrer können unberechenbar sein oder ungleichmässig. George tut ab und an etwas Überstürztes, ich erkenne gewisse Momente der Ungeduld. Gleichzeitig ist Russel verlässlicher als die meisten anderen jungen Piloten.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1