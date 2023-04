Aston Martin: Fernando Alonso ist der Team-Turbo

​2021 und 2022 hat Aston Martin in 49 Rennen einen Podestplatz eingefahren, nun sind es nach drei WM-Läufen 2023 schon drei. Teamchef Mike Krack spricht über den Team-Turbo namens Fernando Alonso.

Sebastian Vettel wurde beim Grossen Preis von Aserbaidschan 2021 Zweiter, dies ist gemäss Formel-1-Statistik der einzige Podestplatz von Aston Martin in den Jahren 2021 und 2022. Vettel würde widersprechen, er sei auch in Ungarn 2021 Zweiter geworden, aber damals wurde er nach dem Rennen aus der Wertung genommen – zu wenig Sprit im Tank für die FIA-Benzinprüfung.

2023 erleben wir ein ganz anderes Aston Martin: drei Rennen, drei Mal ist Fernando Alonso Dritter geworden. Damit liegt Aston Martin im Konstrukteurs-Pokal auf dem zweiten Zwischenrang. Nach den ersten Rennen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien hat Aston Martin mehr Punkte eingefahren als in der ganzen Saison 2022.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack sagt über den Mannschafts-Turbo Fernando Alonso: «Fernando steckt hier alle an mit seinem Enthusiasmus und seiner scheinbar unerschöpflichen Energie. Es ist wirklich faszinierend, mit ihn zu arbeiten, er reisst uns alle mit, wie eine kraftvolle Welle. Allein seine Kommentare am Funk im Bahrain-GP bezeugen seine Begeisterung. Fernando ist ein wunderbarer Motivator und inspiriert die Mannschaft von Aston Martin, für und mit ihm alles zu geben.»

«In Bahrain waren wir sehr gut unterwegs, in Saudi-Arabien war der Speed okay, in Australien mussten wir uns strecken. Die Abstände sind sehr gering unter den Verfolgern von Red Bull Racing. Wenn wir weiter Podestplätze einfahren wollen, dann müssen alle Details stimmen. Ein kleiner Fahrfehler hier, ein Windstoss da, das reicht, um den Unterschied auszumachen.»



«Wir haben in einem kleinen Zeitraum viel erreicht. Aber jetzt müssen wir unbedingt auf dem Gaspedal bleiben. Wenn wir die Konzentration verlieren, verlieren wir auch den Schwung.»



Von Überheblichkeit ist bei Aston Martin gemäss Krack nichts zu spüren: «Wir arbeiten sehr hart für unseren Erfolg, und ich muss hier keinen daran erinnern, die Füsse hübsch auf dem Teppich zu lassen. Die Medien sind eine andere Sache, da muss ich zwischendurch schon daran erinnern, dass die Erwartungen nicht übertrieben werden sollen.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1