Vettel emotional: Habe das wichtigste Rennen gewonnen

Sebastian Vettel ist noch nicht allzu lange auf Instagram aktiv. Und in der Zeit hat der Deutsche auch noch nicht viele private Dinge gepostet. Bis jetzt.

Denn nun gab es von dem 35-Jährigen eine rührende Liebeserklärung.«Ich habe das wichtigste Rennen gewonnen. Es war das Rennen ins Herzen der Liebe meines Lebens, Hanna. Ich liebe dich», schrieb Vettel an seine Frau gerichtet.

Vettel ist mit Hanna seit 17 Jahren zusammen. Beide kennen sich aus der gemeinsamen Schulzeit in ihrer Heimatstadt Heppenheim. Seit 2019 sind sie verheiratet und haben drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen.

Wie Vettel einmal verriet, kamen beide 2006 beim WM-Spiel zwischen Japan und Brasilien (1:4) zusammen. «Der Besuch im Dortmunder Stadion war so etwas wie ein Schlüsselmoment in meinem Leben», erklärte der viermalige Weltmeister in einem FIFA-Interview.

Bereits im Zuge seines Rücktritts als Formel-1-Fahrer Ende vergangenen Jahres hatte er seiner Hanna eine Liebeserklärung gemacht. Auf die Frage, wem er seinen Erfolg am meisten verdanke, sagte er im Formel-1-Podcast «Beyond The Grid»: «Ich denke meiner Frau und der Kraft, die sie mir gegeben hat. Wir sind seit Ewigkeiten zusammen und das ist die richtige und faire Antwort.»

«Es sind all diese Momente, die nicht glorreich sind, von denen man denkt, dass sie nicht wichtig sind, aber sie sind es. Davon gab es eine ganze Menge. Sie hat mich am Boden gehalten, sich um mich gekümmert und mir all die Unterstützung gegeben, damit ich mich nicht allein fühle und mich geliebt fühle», erklärte Vettel.

Hanna sei «der beste Mensch auf der Welt und die beste Person, mit der ich zusammen sein könnte.» Er sei froh, sie schon früh kennengelernt zu haben, «und nicht Zeit damit verbringen musste, sie zu suchen».

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1