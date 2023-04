Todt: Das haben Schumacher und Verstappen gemeinsam

Einen direkten Vergleich zwischen Michael Schumacher und Max Verstappen will Jean Todt eigentlich nicht ziehen. Was er dann aber doch macht und eine Gemeinsamkeit nennt.

Es ist eine Frage, die viele bewegt: Wie würden Fahrer aus verschiedenen Generationen im direkten Duell abschneiden? Wer wäre zum Beispiel schneller: Michael Schumacher oder Max Verstappen?

Der Niederländer ist gerade dabei, eine Ära zu prägen, der hat zwei Titel in der Tasche und fährt in dieser Saison seinem dritten entgegen. «Er ist schnell, ihm fehlt es fast an nichts. Zudem ist er ein Kämpfer wie Michael (Schumacher, Anm.d.Red.)», sagte der frühere FIA-Präsident Jean Todt der «Corriere della Sera».

«Nur auf menschlicher Basis kenne ich ihn zu wenig, um ihn genauer beurteilen zu können", sagte Todt, der natürlich Schumacher umso besser kennt, aus gemeinsamen Zeiten bei Ferrari. Todt gehört auch heute noch zum engsten Freundeskreis der Familie.

«Michael konnte etwas eingebildet und unausstehlich wirken, wenn er unterwegs war. Aber das war eine Haltung, die dazu diente, seine Schüchternheit zu verbergen», so Todt.

Dafür war er ein echter Teamplayer. «Er gab nie dem Team die Schuld, nicht einmal als die Bremsen in Silverstone unseretwegen kaputt gingen», so Todt. 1999 verunfallte Schumacher, brach sich das Bein und verpasste den Titel.

Einen Vergleich will Todt eigentlich nicht ziehen, tat es dann im Interview aber doch: «Aber er und Max haben eines gemeinsam. Sie fahren für das beste Team und das hilft.»

