Toto Wolff Milliardär: Ein Schlüsselmoment im Leben

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes gehört Toto Wolff zum Klub der Milliardäre. Der Mercedes-Teamchef verrät einen Schlüsselmoment, der sein Leben veränderte.

Toto Wolff ist einer illustren Gruppe beigetreten. Wie das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet, steht der Mercedes-Teamchef auf der Liste der Sport-Milliardäre, der Österreicher hat demnach die magische Marke geknackt.

Der 51-jährige Österreicher ist seit 2013 Teamchef der Silberpfeile, außerdem hält er derzeit 33,3 Prozent der Anteile am Mercedes AMG F1 Team. Die Zeit unter seiner Führung war äußerst erfolgreich. Acht Mal in Folge konnte Mercedes den Konstrukteurs-Titel gewinnen.

Interessant: Wolff gewährte zuletzt in der Times private Einblicke, wie ihn seine Kindheit beziehungsweise Jugend geprägt hat, und da vor allem der Tod seines Vaters, der ein Schlüsselmoment war. Fortan wurden Wolff und seine Schwester von der Mutter, einer Ärztin, alleine großgezogen.

«Ich denke, der Schlüsselmoment war der tragische Verlust meines Vaters durch einen Hirntumor, als ich 15 war», sagte Wolff: «Er war zehn Jahre lang unheilbar krank, also im Grunde meine ganze Zeit Kindheit. Und damit verbunden war eine finanzielle Not. Das hatte den größten Einfluss auf mich als Person.»

«Der Alltag bestand darin, dass meine Mutter als Ärztin hart arbeitete, um uns den Aufenthalt in der Schule zu ermöglichen. Sie war vielleicht keine gute Mutter, aber sie hielt uns am Leben, sie hielt alles am Laufen. Aber es bedeutete, dass mir und meiner Schwester bestimmte Dinge widerfuhren», sagte er.

«Ich erinnere mich, dass wir aus dem Unterricht genommen wurden, als ich 14 Jahre alt war, weil das Schulgeld nicht bezahlt worden war, so dass wir nach Hause geschickt wurden. Wie erklärt man in der Straßenbahn auf dem Weg nach Hause, warum man nach der Mittagspause gehen musste? Das war eine ziemlich erniedrigende Erfahrung.»

Auch diese Vorkommnisse haben Wolff geprägt. «Ich wollte mir ein besseres Leben aufbauen und tat, was ich konnte, um erfolgreich zu sein», sagte er. Was geklappt hat, wie nun auch die Forbes-Liste beweist.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1