Steiner und Schumacher: Beziehung besteht nicht mehr

In der vergangenen Saison gerieten Günther Steiner und Ralf Schumacher immer wieder aneinander. Steiner räumt nun ein, dass das Verhältnis sehr abgekühlt ist. Bei Mick sieht es nicht viel besser aus.

Günther Steiner und Ralf Schumacher sind in der vergangenen Saison öfter mal aneinandergeraten. Immer wieder schmiss sich der frühere Formel-1-Fahrer vor seinen Neffen Mick Schumacher und ging nicht zimperlich mit Steiner um, wenn der Mick in der Öffentlichkeit kritisierte oder Ralf Schumachers Meinung nach zu viel Druck aufbaute.

Mit der berechtigten Kritik in der ersten Saisonhälfte 2022 hat der 47-jährige Schumacher weiterhin kein Problem. Seine Kritik an Steiner sieht er heute trotzdem «überhaupt nicht anders. Ich finde es eher schade, dass es soweit kommen musste», so Schumacher bei f1-insider.

Als gestandener Mann gehe man mit einem jungen Menschen nicht so um, so Ralf Schumacher, der weiß, dass Druck zum Geschäft gehört und dass man diesen aushalten muss. «Aber das war einfach zu viel», sagte er.

Und schob hinterher: «Und ich glaube auch – und das stört mich am meisten: Wenn mein Bruder vor Ort gewesen wäre, hätte sich Günther Steiner oft anders verhalten. Ich glaube einfach, Michaels Präsenz hätte schon genügt.» Allerdings ist Michael Schumacher seit seinem schweren Skiunfall 2013 aus der Öffentlichkeit verschwunden. Dafür springt unter anderem der Onkel dem Neffen zur Seite: «Mick ist natürlich Familie und da muss man mich auch verstehen: Wenn man mit meiner Familie so umgeht, gefällt mir das als Ralf Schumacher eben nicht».

Das Verhältnis zwischen Steiner und Ralf Schumacher ist also belastet. Und daran wird sich wohl auch so schnell nichts ändern, denn an einer Aussprache hat der Haas-Teamchef kein Interesse.

«Ich habe kein Problem, ich muss meine Arbeit machen. Ich glaube, das Problem liegt eher bei jemandem anders, nicht bei mir. Deswegen mache ich mir darüber auch keine Sorgen und muss da auch nicht hingehen», meinte der Südtiroler bei RTL/ntv und sport.de.

«Die Beziehung besteht nicht mehr und ich brauche auch keine neue. Ich suche mir meine Freunde selbst aus und mit wem ich sprechen will. Da war ich immer so und das wird auch so bleiben», so Steiner weiter.

Und das Verhältnis zu Mick? «Er ist in der Boxengasse jetzt am anderen Ende, deswegen sehen wir uns sehr selten», scherzte Steiner: «Wenn er mit mir sprechen will: Ok. Wenn er nicht mit mir sprechen will, ist es auch ok. Das muss ich respektieren und bin ok damit.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1