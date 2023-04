Minttu: Rücktritt von Räikkönen hat einiges verändert

Kimi Räikkönen ist nach der Saison 2021 aus der Formel 1 zurückgetreten. In erster Linie ist der Finne nun Ehemann und Vater - und das laut Ehefrau Minttu erfolgreich.

Kimi Räikkönen war nach seinem Rücktritt aus der Formel 1 aktiv, denn der Finne wird zum dritten Mal Vater. Etwas, das mit einer Laufbahn in der Motorsport-Königsklasse nicht passiert wäre.

«Wir haben einen Jungen und ein Mädchen, also dachte ich, das ist perfekt - das ist es. Aber dann ging mein Mann in den Ruhestand, und er war mehr zu Hause», erzählte Räikkönens Frau Minttu der Vogue.

Und dann ist es «zum Glück» passiert, sagte sie: «Ich wäre nicht hier, schwanger mit dem dritten Kind, wenn er noch fahren würde.» Kimi ist schon jetzt ein «sehr aktiver» Vater, wie Minttu verrät: «Ich finde es toll, dass er gerne etwas mit den Kindern unternimmt - das kann er sehr gut. Es ist definitiv anders, jetzt wo zwei Elternteile zu Hause sind.»

Übrigens stehen die Chancen gut, dass uns der Name Räikkönen auch in Zukunft im Motorsport erhalten bleibt. Denn die beiden Kinder Robin (8) und Rianna (5) sind bereits motorisiert unterwegs.

«Unser Sohn fährt jetzt Go-Kart, er hat also definitiv Interesse», sagte Minttu: «Unsere Tochter fährt auch schon, aber noch keine Rennen. Das Interesse ist also vorhanden. Ich werde sie bei allem, was sie tun wollen, unterstützen.»

