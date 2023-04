Alles auf Max Verstappen? Horner widerspricht Pérez

Hat Red Bull Racing in der Vergangenheit alles auf ein Auto und Max Verstappen ausgerichtet? Das ließ Sergio Pérez durchblicken. Teamchef Christian Horner weist das zurück.

Der Vorwurf ist nicht neu: Red Bull Racing soll in der Vergangenheit stets alles auf ein Auto und Max Verstappen ausgerichtet haben. Böse gesagt saßen Teamkollegen wie Pierre Gasly oder Alex Albon nur in dem zweiten Auto, weil es eingesetzt werden musste.

Verstappens Teamkollege Sergio Pérez fühlt sich heute zwar als Teil des Teams, das «war aber noch ganz anders», als er zum Team gestoßen sei. «Damals sind sie noch mit zwei Autos Rennen gefahren, weil sie halt auch ein zweites Auto hatten.»

Teamchef Christian Horner widerspricht der Ansicht des Mexikaners deutlich. «Seit wir 2005 in den Sport eingestiegen sind, sind wir immer mit zwei Autos angetreten. Und wir wollen immer die zwei bestmöglichen Fahrer im Auto haben», sagte Horner.

«Als Team war es immer unser Ziel, beiden Fahrern die bestmöglichen Chancen und das bestmögliche Equipment zu bieten. Und dann kommt es darauf an, was sie auf der Strecke machen», so Horner.

Diesen Ansatz habe es im Team schon immer gegeben, «ob das Max und Checo sind oder Daniel [Ricciardo] und Max oder Daniel und Seb [Vettel], Mark und Seb oder selbst früher David Coulthard und Mark Webber», sagte Horner:_ «So haben wir es immer gemacht, und am Ende des Tages zählt, was sie auf der Rennstrecke leisten.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1