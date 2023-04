F1-Krise: «McLaren wünscht sich Ron Dennis zurück»

McLaren erlebt in dieser Saison einen Fehlstart. Eddie Jordan glaubt, dass sich so mancher beim Traditionsrennstall insgeheim Ron Dennis zurückwünschen könnte.

McLaren feierte unter Ron Dennis die größten Erfolge. Unter der Führung des heute 75-Jährigen wurde McLaren zum zweiterfolgreichsten Rennstall der Formel 1 hinter Ferrari – mit Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen und Lewis Hamilton wurden insgesamt zehn Fahrer-WM-Titel eingefahren, dazu wurde in diesen Jahren sieben Mal der Konstrukteurs-Pokal erobert.

2016 musste Dennis gehen, Selbstherrlichkeit und mangelnder Erfolg hatten ihn den Posten gekostet. Doch eine Besserung trat nicht ein.

Zwar holte McLaren nach langer Durststrecke 2021 endlich mal wieder einen Rennsieg (der letzte davor gelang 2012!), doch konstant vorne mitfahren konnte der Rennstall nicht mehr, geschweige denn um einen Titel fahren.

2023 legte McLaren einen Fehlstart hin, steht nach drei Rennen mit zahlreichen Problemen da. Eddie Jordan bohrte nun ein wenig in der Wunde herum und spekulierte, dass sich so mancher bei McLaren Ron Dennis zurückwünschen könnte.

«Ron war ein Perfektionist, nicht wahr? Er hatte einfach alles geplant. Er wollte die [Ayrton] Sennas, er wollte die [Alain] Prosts», sagte der frühere Teamchef Eddie Jordan im Podcast «Formula For Success».

«Um fair zu sein, wir haben alle gelacht und Witze gemacht, wir haben Ron ein wenig auf die Schippe genommen, weil er so pingelig ist, sowohl was die Sauberkeit angeht als auch die Art und Weise, wie er das Auto und die Leute vorbereitet, aber ich wette, sie wünschten sich, dass sie ihn zurück hätten», so Jordan weiter.

«Denn McLaren ist heute nicht annähernd da, wo sie einmal waren. Man kann sagen, was man will, Ron Dennis war einfach fantastisch engagiert und hat sich für sein Team eingesetzt und [er war] der unbesungene Held für die Mitarbeiter und Leute [die dort arbeiteten].»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1