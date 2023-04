Hill: Stroll muss Fernando Alonsos Karriere beenden

Nach drei dritten Plätzen zum Auftakt der neuen Formel-1-Saison sprechen alle über Aston Martin und Fernando Alonso, dafür deutlich weniger über Lance Stroll.

Der Kanadier, Sohn des Teambesitzers Lawrence Stroll, kann mit dem Tempo des zweimaligen Weltmeisters Fernando Alonso zwar nicht ganz mitgehen, doch Stroll liefert auch, er kommt bislang auf 20 Punkte.

Außerdem beweist er nach seinem Fahrradunfall auch echte Nehmer-Qualitäten, stieg unter Schmerzen in das Auto. Seine Form kann sich sehen lassen, findet auch Ex-Weltmeister Damon Hill.

Stroll müsse nun die Form aufrechterhalten, und zwar über einen längeren Zeitraum - «es ist nicht gut, wenn es nur ein einmaliges Ereignis ist», sagte Hill im F1 Nation Podcast.

Das müsse sich Stroll zum Ziel setzen. «Er müsste es sich zum Ziel setzen, die Karriere von Fernando Alonso zu beenden. Das klingt jetzt brutal, aber genau das versucht George Russell [gegen Lewis Hamilton] zu tun. Das ist das, was Nico Hülkenberg mit [Kevin] Magnussen zu tun versucht - man muss sich als unbestrittener König, als Nummer eins in einem Team etablieren.»

Dabei stellt sich Hill die für ihn selbst viel interessantere Frage, wie groß das Potenzial Strolls generell ist.

«Ich denke, Lance hat die natürlichen Fähigkeiten. Ich glaube nicht, dass er aus heutiger Sicht aufgrund seines Könnens alleine ein zukünftiger Weltmeister ist, so wie es Max Verstappen und Lewis Hamilton sind», so Hill. Denn dann würde Stroll Alonso schon jetzt in den Schatten stellen.

Doch wenn man das nächste Level erreichen wolle, dann müsse man damit anfangen, so Hill: «Ich spreche aus eigener Erfahrung: Ich hatte andere Ebenen, von denen ich keine Ahnung hatte, bis ich wirklich in diese Situationen gezwungen wurde und etwas leisten musste, und ich weiß, dass in jedem Fahrer mehr Potenzial steckt, als er erkennt. Die Frage ist nur, wie man dieses Potenzial ausschöpft. Dazu braucht man sehr viel Engagement und sehr viele Opfer.»

Ein Wechsel weg vom Team seines Vaters könnte helfen, glaubt Hill. «Wenn er die Antwort wirklich wissen will, dann muss er für ein anderes Team fahren», sagte Hill.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1