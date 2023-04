Aston Martin & Alpine: Nachwuchs-Test in Silverstone

Felipe Drugovich gab in Silverstone im AMR21 Gas

Das Aston Martin Team hat am Mittwoch einen Testtag mit Formel-2-Champion Felipe Drugovich eingelegt. Der Reservist aus Brasilien drehte im GP-Renner von 2021 auf dem Silverstone Circuit seine Runden.

Wegen der Absage des China-GP durften sich die GP-Stars über eine rennfreie Pause im April freuen. Für die Teams ging die Arbeit aber auch während der Oster-Feiertage weiter, wie Mercedes-CTO James Allison in seiner Analyse zum Rennen in Melbourne betont hat. Auch die Konkurrenten der Sternmarke lassen nichts unversucht, um bis zum Rennwochenende in Baku weitere Fortschritte zu machen.

Das Aston Martin Team nutzte zudem die Gelegenheit, um die Nachwuchsarbeit mit Reservist Felipe Drugovich fortzuführen. Der 22-jährige Brasilianer durfte am Mittwoch einen weiteren Testtag einlegen. Der Formel-2-Champion Rückte im AMR21 von 2021 aus und sammelte auf dem Silverstone-Rundkurs einige Erfahrungskilometer.

Ganz reibungslos lief es aber nicht, wie er in einer kurzen Video-Botschaft in den sozialen Medien verriet. Drugovich fasste zusammen: «Es war ein guter Testtag, ich konnte sowohl auf den harten als auch auf den weichen Reifen ein paar schnelle Runden drehen. Wir hatten ein paar Sorgen, vor allem wegen des Wetters, aber auch ein paar Probleme mit dem Auto, und das war natürlich nicht ideal.»

Auch das Alpine-Team war mit einer Nachwuchshoffnung in Silverstone unterwegs: Jack Doohan, Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan, durfte am Donnerstag auf der britischen Traditionsstrecke ausrücken. Wie Drugovich war auch der Formel-2-Pilot den Regeln entsprechend nicht im aktuellen GP-Renner unterwegs.

