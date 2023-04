Daniil Kvyat: Ferrari-Angebot ausgeschlagen

Der frühere GP-Pilot Daniil Kvyat hat in einem Podcast-Auftritt erzählt, dass er in der Saison 2016 ein Angebot von Ferrari hatte, die Chance auf ein Cockpit bei den Roten aber nicht ergriff.

Die GP-Karriere von Daniil Kvyat begann vielversprechend: Nachdem der Russe nur ein Jahr für das Toro Rosso Team (heute AlphaTauri) absolviert hatte, wurde er für die Saison 2015 ins Schwesternteam Red Bull Racing befördert. Mit diesem feierte er im ersten gemeinsamen Jahr in Ungarn als Zweiter seinen ersten Podestplatz.

Obwohl er früh in der Saison 2016 mit dem dritten Platz in China erneut einen Podestplatz einfuhr, wurde er nach dem darauffolgenden Heimspiel in Russland wieder zu Toro Rosso geschickt, um Platz zu schaffen für den jungen Aufsteiger Max Verstappen. Besonders bitter: Gemäss Eigenaussage hatte er kurz zuvor ein Angebot von Ferrari ausgeschlagen, die Nachfolge von Kimi Räikkönen anzutreten.

Kvyat erzählt: «Ich war wirklich gut unterwegs und hatte in China ein weiteres Podest erzielt. Und zu jener Zeit hatte ich auch ein Angebot von Ferrari, um Kimi zu ersetzen, das lief hinter den Kulissen. Mental war es deshalb sehr schwierig, als ich plötzlich wieder zu Toro Rosso zurück musste.»

Der 28-Jährige blieb für die restliche Saison und einen grossen Teil des darauffolgenden Jahres beim Rennstall aus Faenza. 2018 legte er ein Jahr als dritter Fahrer für Ferrari ein, bevor er für 2019 und 2020 zu Toro Rosso zurückkehrte. 2021 war er noch als Alpine-Reservist im Formel-1-Zirkus dabei.

In dieser Woche wurde er von Lamborghini als Werksfahrer bestätigt. In diesem Jahr testet er den LMDh-Prototyp-Renner der Italiener, in der LMP2-Klasse hat er in diesem Jahr für das Team Prema Racing in Sebring den zweiten Platz errungen. 2024 wird er dann seine ersten WEC-Einsätze für Lamborghini bestreiten.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1