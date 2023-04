Ferrari: Durchhalteparolen von Charles Leclerc

Nach den ersten drei Formel-1-Saisonrennen belegt Charles Leclerc nur den zehnten WM-Rang. Der 25-jährige Monegasse hofft auf baldige Besserung, und er tröstet sich: «Die Saison ist noch sehr, sehr lang.»

Nur sechs Punkte konnte Charles Leclerc in den bisherigen drei Formel-1-Kräftemessen erobern, eingefahren als Siebter in Saudi-Arabien. Beim Saisonauftakt in Bahrain und auch in Australien ging der WM-Zweite des Vorjahres leer aus. Entsprechend gross ist seine Hoffnung, bald bessere Resultate erzielen zu können.

Hoffen lässt ihn die lange Pause zwischen dem Rennen in Australien und dem nächsten Wochenende in Baku, die durch die Absage des China-GP entstanden ist. «Als Team nehmen wir diese Gelegenheit wahr, so viel wie möglich zu arbeiten, um so schnell wie möglich ein paar Updates zu schaffen, mit denen wir konkurrenzfähiger sein wollen», sagt der 25-Jährige.

Und der Rennfahrer aus Monte Carlo flüchtet sich in Durchhalteparolen: «Die Saison ist noch sehr, sehr lang. Wir sind weiterhin topmotiviert und werden alles daran setzen, die Zeit bis zum Rennen in Aserbaidschan bestmöglich zu nutzen.»

Leclerc weiss auch, in welchen Bereichen die Scuderia aus Maranello nachlegen muss: «Wir konzentrieren uns nun ganz darauf, was wir besser machen können, um wieder auf Augenhöhe mit Red Bull Racing zu kommen. Wir wissen, was wir tun müssen, im Qualifying sind wir nicht schlecht unterwegs, wenn wir einen guten Grip haben. Aber sobald wir im Rennen etwas davon einbüssen, wird es sehr, sehr schwierig und wir büssen viel Leistung ein. Daran müssen wir arbeiten.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1